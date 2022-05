Luxe villa’s te huur in Zuid-Frankrijk: Ondernemerspaar Kuypers over JoLy Villa’s

(advertorial) - In 1990 bouwden Lydia en John Kuypers uit Sint Willebrord hun eerste villa in Zuid-Frankrijk. Aanleiding was een vakantie waarbij het stel op slag verliefd werd op dit land en zijn cultuur. Het stukje vastgoed smaakte naar meer, met name in combinatie met het verhuren. Dit groeide uit tot een florerend familiebedrijf dat in 2018 door een grote partij werd overgenomen. In 2020 pakte het echtpaar de verhuur van zijn privébezit weer op onder de naam JoLy Villa’s.

“Maatwerk en kwaliteit, dat willen wij onze huurders bieden. Vandaar deze kleinschalige aanpak dat beter past bij onze filosofie,” aldus Lydia Kuypers. In jaren hiervoor was het echtpaar al actief in deze branche, met ruim tachtig luxe huizen in hun portfolio. “In 2018 hebben wij ons bedrijf verkocht aan een grote partij. De vraag bij huurders naar persoonlijke aandacht en maatwerk heeft ons doen besluiten onze eigen villa’s weer te gaan verhuren.”

Ruimte

De villa’s bevinden zich in Zuid- Frankrijk, in het mooie gebied van de Aude en Hérault. “Binnen de driehoek Béziers, Narbonne en Carcassonne, verspreid over een aantal plaatsen. We hebben onze huizen destijds bewust gebouwd aan de rand van de dorpen. Alle met uitzicht op de Pyreneeën, op loopafstand van de plaatselijke bakker en ongeveer dertig kilometer van de brede zandstranden. Ruimte en uitzicht vinden wij heel belangrijk, dat was ook hetgeen waarop we in 1988 verliefd werden,” vult Lydia aan.

Druivenrassen

Behalve groen is het gebied rijk aan de historie. Niet allen de cultuurliefhebber is hier aan het juiste adres, ook de liefhebber van een goed glas wijn. John hierover: “Dit gebied heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prominente wijnstreek. Eens per week organiseren we een wijnproeverij voor onze gasten. Op een centrale locatie geeft een bevriend wijnboer dan tekst en uitleg over de verschillende druivenrassen.”

Privézwembad

De vier villa’s zijn uitgerust met alle comfort zoals een privézwembad, sommige een jacuzzi en zelfs een met een tennisbaan. Het aantal gasten voor de verschillende verblijven varieert van zes tot tien personen. Sportieve gasten kunnen een bezoekje brengen aan de verschillende golfbanen die dit landschap biedt. Ook voor de wandel- en fietsliefhebber leent deze streek zich uitstekend.

Beheer en onderhoud. Het ondernemerspaar heeft naast een kantoor op Sint Willebrord ook een kantoor in Zuid- Frankrijk. “Waar we vaak te vinden zijn. Naast verhuur bieden wij ook beheer en onderhoud. We werken samen met een lokaal team dat zorg draagt voor zaken als onderhoud en schoonmaak. Voor onze huurders is deze service uiteraard inbegrepen, huizenbezitters in de regio kunnen van deze diensten gebruik maken. Zo hebben we een aantal klanten die het onderhoud van hun tweede huis aan ons hebben toevertrouwd,” aldus het echtpaar.

Ontwikkeling

John over het onroerend goed: “Begin jaren negentig hebben we in dit gebied grond gekocht, we hebben nu plannen voor projecten en zijn met gemeenten hierover in onderhandeling. Ontwikkeling is eveneens een afdeling binnen ons bedrijf waarbij onze lokale kennis en netwerken goed van pas komen. We bieden begeleiding bij nieuwbouw en bestaande bouw aan mensen die net als wij verliefd zijn geworden op het mooie en leuke (joli) Franse land.”

Voor meer info: www.joLyvillas.nl. Of kijk op Facebook en/of Instagram.

JoLy Verhuur B.V.

Rucphensestraat 3

NL-4711 JH St. Willebrord

T: +31 (0) 6 295 22 488



Bezoekadres in Frankrijk:

13 bis Avenue Jean Moulin

F-34210 Beaufort (Hérault)

France