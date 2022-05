Drie tips bij het vergelijken van zakelijke rekeningen

Sommige ondernemers gebruiken hun privérekening voor zakelijke doeleinden. Dit is een optie, maar in principe mag dit niet. In de algemene voorwaarden van vrijwel iedere bank staat namelijk dat een privérekening niet bedoeld is voor zakelijk gebruik. Open daarom een zakelijke rekening. Doordat er verschillende aanbieders van zakelijke rekeningen zijn, raden wij je aan om een vergelijking te maken. Maar waar let je eigenlijk op? In deze tekst zetten wij drie tips die van pas komen bij het vergelijken van zakelijke rekeningen voor je op een rijtje.

1. Kijk naar de inhoud van een pakket

Als je voor het eerst een zakelijke lening gaat openen, verwacht je mogelijk dat je maar uit één rekening kunt kiezen. Dit is niet het geval, want veel geldverstrekkers werken met verschillende pakketten. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit een pakket met één betaalpas en één zakelijke rekening. Zo’n betaalpakket is ideaal voor zzp’ers. Jij bent in dat geval de enige die gebruik maakt van de zakelijke rekening. Is jouw bedrijf een vennootschap onder firma (vof)? Dan zijn er misschien meer mensen die over een betaalpas willen beschikken. Kies in dat geval voor een ander pakket. Banken bieden namelijk ook pakketten aan met twee of zelfs drie betaalpassen.

Om te bepalen wat de beste zakelijke rekening voor jouw bedrijf is, kijk je niet alleen maar naar het aantal betaalpassen en zakelijke rekeningen in een pakket. Wil je naast een zakelijke betaalrekening bijvoorbeeld ook een zakelijke spaarrekening? Kijk dan goed of dit onderdeel uitmaakt van het pakket dat jouw voorkeur heeft, want dit is lang niet altijd het geval. Dit geldt overigens ook voor de mogelijkheid om een zakelijke rekening te koppelen met een boekhoudprogramma. Het ene pakket beschikt wel over zo’n koppeling, terwijl deze bij het andere pakket ontbreekt.

2. Laat je niet te veel leiden door de prijs

Als Nederlanders een vergelijking gaan maken, letten zij vaak al snel op de prijs. Bij het vergelijken van zakelijk rekeningen is dit niet anders. Het is begrijpelijk dat je hier oog voor hebt, maar wij raden je aan je niet te veel te laten leiden door de kosten van een zakelijke rekening. Uiteindelijk is het namelijk belangrijker dat je een pakket kiest dat het beste aansluit op jouw bedrijf. Kies je voor de goedkoopste zakelijke rekening? Dan krijg je hier later mogelijk spijt van. Richt je daarom liever tot de inhoud en focus je minder op de kosten van een zakelijke rekening.

3. Zoek uit hoe je de zakelijke lening aanvraagt

Ga je zakelijke rekeningen vergelijken? Zoek dan ook uit hoe je zo’n rekening aanvraagt. Bij veel banken kan dit tegenwoordig online, maar dit is niet overal het geval. Wanneer het niet mogelijk is om online een aanvraag in te dienen, kost een zakelijke rekening openen je (veel) meer tijd. Je moet dan immers de deur uit om een zakelijke rekening te openen of om jouw aanvraag af te ronden. Kies daarom liever voor een bank waar je online een zakelijke lening aan kunt vragen. Je kunt in dat geval alles vanuit je luie stoel regelen.