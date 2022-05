Streeknetwerk LandStad De Baronie bestaat 10 jaar en viert dat met 10 winacties

BREDA - Streeknetwerk LandStad De Baronie bestaat 10 jaar. En wie jarig is, trakteert! Dat doen ze onder andere door 10 bijzondere belevenissen te verloten. Van een vaart met een unieke luchtballon tot een high tea. Van een retraite met een proeverij tot een VIP ontvangst.

En dat allemaal op bijzondere locaties in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen en Zundert.

Maar ook een vleermuizenwandeling en een smokkel-arrangement zijn te winnen. Deelname is gratis en de belevenissen zijn onvergetelijk. Kijk voor alle jubileumacties op de website www.landstaddebaronie.nl en hou de social media van LandStad De Baronie in de gaten.

Let op: bij BredaVandaag zit deze week de Baroniekrant ingesloten, boordevol tips om leuke en mooie dingen te zien en te doen in de Baronie. Vanaf volgende week is de special ook verkrijgbaar op vele tientallen locaties in bovengenoemde gebieden en uiteraard bij je VVV of toeristisch informatiepunt. Ben je ondernemer of een maatschappelijke organisatie in de Baronie en betrokken bij thema’s als Erfgoed & Cultuurhistorie, Natuur & Water, Vrijetijdsbeleving en Streekproducten dan kun je je aanmelden voor de Jubileum Netwerkdag op 16 juni. Ook daarover is alle info te vinden op de website. Beleef de magie van de Baronie!

www.landstaddebaronie.nl