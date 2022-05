Unieke bijeenkomst in de Waalse Kerk: Schenken en nalaten voor kinderen wereldwijd

(Advertorial) - Wat is er nodig voor een testament? En hoe kan ik aan een goed doel geven als ik er niet meer ben? Dat zijn vragen die op donderdag 9 juni beantwoord worden in de Waalse kerk in Breda. Daar houdt UNICEF om 14.00 uur de bijeenkomst ‘Schenken en nalaten voor kinderen wereldwijd’. Wil jij erbij zijn? Meld je dan aan! Toegang is gratis.

Steeds meer Nederlanders besluiten om een goed doel op te nemen in hun testament. Daarbij spelen vaak dezelfde vragen: Welke mogelijkheden zijn er? Wie regelt mijn zaken als ik dat zelf niet meer kan? En hoe kan ik belastingvrij schenken?

Notaris uit Breda

Tijdens de bijzondere middag in de Waalse kerk zal notaris mr. Luc Teunissen van Linders Notarissen uit Breda daarover vragen beantwoorden en vertelt hij over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. Na afloop van de bijeenkomst kunnen bezoekers hem ook nog één op één vragen stellen.

Kijkje in de keuken van UNICEF-medewerker

Als je overweegt om een goed doel in je testament op te nemen, wil je natuurlijk weten of de organisatie bij je past. Daarom kun je tijdens de bijeenkomst luisteren naar indrukwekkende verhalen van UNICEF medewerkers. “Zij vertellen alles over hoe we noodhulp bieden, zoals in Oekraïne, en elk jaar miljoenen kinderen beschermen, voeden en scholen. Je komt te weten hoe het er echt aan toe gaat bij een goed doel”, laat UNICEF weten.

Er wordt ook een video vertoond. Met de beelden en verhalen uit eerste hand krijg je een helder beeld van het werk dat UNICEF doet om een verschil te maken voor kinderen wereldwijd.

Gratis rondleiding

Ter afsluiting kun je deelnemen aan een rondleiding over het historische Begijnhof Breda. Kortom, een middag met praktische informatie, indrukwekkende verhalen en een interessante bezichtiging.

Aanmelden

Wil jij deze bijeenkomst graag bijwonen? Ga dan naar www.unicef.nl/breda of bel naar 088 - 444 9 50 en meld je aan. Op die manier ben je zeker van je plek. Introducés zijn van harte welkom. Toegang is gratis.

Over UNICEF

UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie opgericht aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De aanpak van UNICEF is grootschalig door ervaring en reikwijdte. “We zijn in staat om meer kinderen te bereiken op meer plekken dan wie ook. We zijn op plekken waar anderen vertrekken. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden we noodhulp, en we blijven zolang dat nodig is. We zijn er voor kinderen in Nederland en voor kinderen over de hele wereld. “

‘Bijeenkomst Schenken en nalaten met gratis rondleiding’

Wanneer: Donderdag 9 juni

Waar: Waalse Kerk

Tijd: 14.00 uur

Aanmelden: www.unicef.nl/breda

of 088 - 444 96 50