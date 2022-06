Méér dan dertig jaar Zandberg BV: ‘Wij zijn meer dan alleen een loodgietersbedrijf’

(Advertorial) - Loodgietersbedrijf Zandberg BV is al jaren een specialist op het gebied van installatietechniek. Voor complete installaties en renovaties van badkamers, toiletten, daken en nog veel meer kan men goed terecht bij dit familiebedrijf. De broers Jaap en Pim van Hooijdonk zijn inmiddels de tweede generatie die enthousiast leiding geeft aan het bedrijf. “Vroeger dacht men bij loodgieters aan riool, vies en onder de grond, maar dat is allang niet meer. Nu worden wij vroeg betrokken bij een project om een mooie verbouwing te realiseren.”

Aan de Takkebijster staat het moderne bedrijfspand van Zandberg BV. Met een frisse huiskamer worden klanten en partners hier hartelijk verwelkomd. Een groot verschil met waar het dertig jaar geleden allemaal begon voor Zandberg BV. In 1991 besloten de loodgieters en tevens zwagers Martin en Wim hun eigen loodgietersbedrijf op te starten. Omdat ze beiden in de wijk Zandberg woonden, waren ze al snel uit over de naam. De twee verdeelden de taken goed, en door samenwerkingen met gemeenten, defensie en andere grote bedrijven groeide de onderneming uit tot een begrip in Breda en omstreken.

Een aantal jaar geleden namen de zoons van Martin: Jaap en Pim van Hooijdonk, het stokje over. Een vanzelfsprekendheid, want van kinds af aan werden ze al ondergedompeld in het loodgietersvak. “We woonden achter de zaak, en dan krijg je genoeg dingen mee. We genoten van de bedrijvigheid en werden overal in meegenomen”, legt Jaap uit. “Dan komt het niet uit de lucht vallen dat wij hier nu staan.”

Jaap heeft vooral de technische kant van zijn vader meegekregen, terwijl Pim de zakelijke kant binnen Zandberg BV op zich neemt. “Maar het belangrijkste wat we van onze vader hebben geleerd, is de klantvriendelijkheid. Je moet mensen behandelen, zoals je zelf behandeld wilt worden”, vertelt Pim. Ze zijn trots dat ze het werk van hun vader mogen doorzetten. “We willen de komende jaren een goed professioneel bedrijf blijven. Het gaat nu hartstikke goed, maar om dat niveau zo hoog te houden moet je wel je best blijven doen.”

Van A tot Z

De specialiteit van het bedrijf is het compleet ontzorgen op technisch gebied van zijn klanten. “Ons doel is het helpen van mensen, of dat nu is bij een probleem met een leiding of bij het organiseren van een mooie verbouwing. Dat doen wij door goed naar de klanten te luisteren, snel te communiceren, beloftes na te komen en onze deskundige monteurs in te zetten.” Het bedrijf is dan ook meer dan een loodgietersbedrijf, volgens Pim. “Wij installeren en ontzorgen alles van A tot Z op het gebied van water, gas, cv, afvoeren, badkamer-toilet-keuken, dak-zinkwerk en duurzaamheid. Daarbij voegen we de wensen van de klant en onze adviezen samen tot een mooi en kwalitatief geheel”, vertelt Jaap.

“Dat lukt alleen met goed en tevreden personeel”, vult Pim aan. Zandberg BV heeft zo’n 25 ervaren vakmensen in dienst. “Wij hebben al heel lang een vast personeelsbestand. Soms merken ook wij een tekort aan handjes, maar omdat we samen werken met opleidingen hebben we regelmatig nieuwe aanwas. In ons vak hangen ze echter niet aan het hek, dus we moeten continu aan de boom blijven schudden”, vertelt Pim. Dat is echter iets van alle tijden, volgens Jaap. “We weten van onze vader dat er tien jaar geleden ook al een personeelstekort was.”

“De kunst is om ervoor te zorgen dat mensen hier willen werken en dat het gezellig blijft.” Daar blinkt Zandberg BV in uit, volgens Pim. “We doen veel met het team buiten de werkzaamheden om, want teambuilding is in deze tijd heel belangrijk.” Zo organiseert het bedrijf regelmatig uitjes en activiteiten, van een comedynight tot aan een visdag. “Die waardering van het team vinden wij erg belangrijk. De werknemers staan hier centraal.”