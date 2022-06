Wat zijn de voordelen van een thuisstudie in de huidige markt?

(Advertorial) - Wil jij op professioneel- en individueel vlak groeien? Dan is het nu tijd om jouw kennis en expertise te vergroten! Je zult waarschijnlijk denken: “Daar heb ik geen tijd voor”. Geen zorgen, tegenwoordig heb je de mogelijkheid om thuis te studeren. Zo kun jij leren wanneer het jou het beste uitkomt. Omdat een thuisstudie voornamelijk individueel is, kun je zelf bepalen hoeveel tijd dat je hieraan besteedt. Ben jij benieuwd welke voordelen een thuisstudie nog meer biedt?

Thuisstudie: studeer wanneer je maar wilt!

Thuisstudie levert je een hoop voordelen op, één van deze voordelen is flexibiliteit. Bij deze studies kun je jouw eigen tempo bepalen. Echter, kan het zijn dat je gebruik maakt van een klassikale studie, deze zijn minder flexibel. Individuele studies zijn gemakkelijker te combineren met een drukke baan, jouw hobby’s en je gezin. Daarnaast verlies je geen waardevolle tijd doordat je naar de locatie moet reizen. Ook kun je vaak al beginnen met een thuisstudie zonder dat je een vooropleiding hebt afgerond.

Hoe ga je om met discipline en motivatie?

Om effectief te studeren is het natuurlijk belangrijk dat je zowel motivatie als discipline hebt. Met vrijheid kun je studeren wanneer je maar wilt. Echter, zorgt dit er ook voor dat de kans kleiner is dat jij je studie afmaakt. Dit komt doordat een grote hoeveelheid aan vrijheid betekent dat jij jezelf moet motiveren om je thuisstudie actief te volgen. Daarom is het belangrijk dat je een thuisstudie kiest waarin je geïnteresseerd bent. Zorg dat je intrinsiek gemotiveerd bent en de rest volgt vanzelf.

Zo kan het zijn dat je meer te weten wilt komen over de manier waarop auto’s werken en hoe dat jij ervoor kunt zorgen dat jouw auto in goede staat blijft. Wil je zelf je auto onderhouden? Kies er dan voor om een cursus autotechniek te volgen!

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het verband tussen interesse, motivatie en discipline. In deze onderzoeken is aangetoond dat, een gebrek aan interesse, een sterke invloed heeft op jouw motivatie en discipline. Als je geïnteresseerd bent in een onderwerp is het een stuk gemakkelijker om je te motiveren bij het uitvoeren van de benodigde taken. Dit betekent dat je, met de juiste motivatie, sneller een thuisstudie afmaakt.

Wordt waardevoller voor werkgevers

Wil jij je laten omscholen of bijscholen? Dan is een thuisstudie de perfecte oplossing om jouw doelen waar te maken. Met thuiscursussen kun jij je verdiepen in verschillende onderwerpen, hierdoor wordt je een stuk waardevoller voor de bedrijven waarbij je solliciteert. Je zult zelfverzekerder zijn over je functioneren waardoor je minder moeite hebt met sollicitatiegesprekken. Bekijks een het assortiment van https://www.buddywise.nl/ en zoek een cursus die het beste bij jou past!

Je laat zien dat je het belangrijk vindt om jezelf te blijven verbeteren en dat je er iets voor over hebt om een nieuwe baan te vinden. Door jouw ambitie, discipline en nieuwsgierigheid zullen werkgevers voor jou in de rij staan! Wie weet worden de kosten van jouw thuisopleiding wel vergoedt door de werkgevers.

Wanneer begin jij?

Thuis studeren kent een veelvoud aan voordelen, echter is het belangrijk dat je gemotiveerd- en gedisciplineerd omgaat met de flexibiliteit. Door deze vrijheid heb je de mogelijkheid om te studeren op de momenten die jou het beste uitkomen. Ook kies je zelf hoeveel tijd dat je besteedt per dag. Het afronden van een thuisstudie zorgt ervoor dat je meer kennis krijgt. Je wordt zowel op professioneel- als op individueel vlak een stuk waardevoller. Dus wil jij je laten omscholen, bijscholen of ben je op zoek naar een nieuwe baan? Dan zijn deze studies de perfecte manier om jouw doelen te verwezenlijken!