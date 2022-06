Rotsvast: Vertrouwen in verhuur en vastgoedbeheer

(Advertorial) - De term ‘rotsvast’ is in de Nederlandse taal onlosmakelijk verbonden met ‘vertrouwen’. En daarmee is het eigenlijk óók de perfecte vlag die de lading dekt bij Rotsvast verhuur & vastgoedbeheer in Breda. Douwe en Willem Weerstra en hun teams presenteren zich immers als betrouwbare en betrokken partners, met een uitgebreid netwerk en volop kennis van de regionale vastgoedmarkt. Rotsvast is méér dan thuis in verhuur, verkoop én vastgoedbeheer.

Rotsvast staat officieel voor ‘Rotterdams vastgoed’, kan bogen op ruim 30 jaar historie én speelt al heel lang een belangrijke rol in het zakelijke leven van Douwe Weerstra. Die startte meer dan 25 jaar geleden als franchisenemer in Breda, voegde daar later een vestiging in Middelburg aan toe en heeft inmiddels óók een dependance in Bergen op Zoom onder zijn hoede. Weerstra was bovendien één van de ondernemers die het merk Rotsvast overnam en omvormde tot een coöperatie. Die telt landelijk een twintigtal kantoren.

Kwaliteitsmerk

Als grootste landelijke speler op het gebied van de particuliere verhuur is Rotsvast door heel Nederland heen een betrokken en herkenbare partij. “Wij willen een kwaliteitsmerk zijn”, zo stelt Weerstra, die bestuurslid is van de coöperatie. “Ik heb wel eens gezegd dat we de KLM van het particuliere wonen willen zijn.” Die ambities spreidt men vooral ten toon in de vrije sector. Van studentenkamer tot complete studentencomplexen en van appartementen tot gemeubileerde villa’s voor expats: Rotsvast regelt zowel de verhuur, de eventuele verkoop als ook het woningbeheer. Dat doet men met name voor vastgoedbeleggers, waarmee vaak een langdurige relatie wordt opgebouwd. Wij ontzorgen onze (internationale) cliënten”, benadrukt Douwe. “Wij zorgen er daarnaast voor dat aanbieders en vragers elkaar zullen vinden. Daarbij draait het vaak om de tijdelijke woongedachte.

Herkenbaar

In Breda beheert Rotsvast bijvoorbeeld het kleurrijke studentencomplex T63 aan de Tramsingel, met ruim 200 studentenstudio’s onder één dak. Vanuit het sterke netwerk komen er telkens weer interessante nieuwe locaties voorbij. “Wat wij doen, doen we goed”, vertelt Weerstra. “Daar maken we het onderscheid mee.” Zo kan Rotsvast de portefeuille blijven vergroten met mooie projecten. “Er zijn nog mogelijkheden genoeg, al is de vraag overal hoger dan het aanbod”, kijkt Douwe vooruit. Met de herkenbare Twingo’s én elektrische fietsen valt het Rotsvast-team van verhuurmakelaars, beheerders, inspecteurs, binnendienstmedewerkers én administratief medewerkers wel op in het werkgebied. “Dat moet ook: de belegger moet ons weten te vinden, met ons aan tafel willen. Dat gebeurt ook en dan weten ze dat wij doen wat we zeggen dat we doen.”

Dat is dus rotsvast vertrouwen.