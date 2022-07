Breda Live zorgt voor muzikale verrassingen op Holland Casino Stage

BREDA - Bezoekers van Breda Live genieten op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli van een spetterende line-up op de mainstage van het festival. Maar dat niet alleen! Want nieuw is dit jaar de Holland Casino Stage. Op dat tweede podium zal een speciaal, muzikaal verrassingsprogramma plaatsvinden.

Bezoekers van Breda Live kunnen al sinds 2013 genieten van niet één, maar twee podia. Op de mainstage treedt de vooraf bekend gemaakte line-up op. En op de tweede stage staan verrassingen geprogrammeerd. “Tussen de optredens op de mainstage door, zorgt de tweede stage ervoor dat het muzikale feest op volle kracht doorgaat”, legt programmeur Dirk Malschaert uit. Tijdens eerdere edities traden daar onder andere Jan Smit, Arie Ribbens, Gers Pardoel, 2 Unlimited en Mental Theo op.

In 2019 koos Breda Live voor een andere opzet. “Dat was eigenlijk bijna een soort theaterprogramma. We hebben er enorm van genoten om eens zoiets vernieuwends te doen. Maar voor de editie van 2022 kiezen we ervoor om echt weer te focussen op de muziek. De tweede stage draagt voortaan de naam Holland Casino Stage, en bezoekers kunnen er echt weer super toffe en verrassende muziek verwachten!”

Holland Casino

Holland Casino Breda is enthousiast over de nieuwe samenwerking met Breda Live. “Er is al jaren een warm contact tussen het casino en de organisatoren van het festival”, leggen zij uit. “Daarnaast zijn zowel wij als zij blij dat we na twee moeilijke coronajaren weer events mogen organiseren, binnen en buiten het casino. Het contact was dan ook snel weer aangehaald en konden wij in gemoedelijk overleg tot een mooie samenwerking komen die beide partijen versterkt.”

“Het casino in Breda, en Holland Casino in het algemeen, wil graag top of mind zijn als mensen een vrijetijdsbesteding zoeken. Met ons unieke aanbod van spel, entertainment, eten en drinken zijn wij een interessante plek om uit te gaan voor de doelgroep die Breda Live bezoekt. Graag komen we dus bij de tienduizenden bezoekers onder de aandacht. Daarnaast verbinden we ons graag aan mooie lokale initiatieven in de stad; met elkaar bereiken we altijd meer dan afzonderlijk.”

Dirk is trots op de samenwerking met ‘buurman’ Holland Casino. “Het enthousiasme bij Holland Casino om hun naam te verbinden aan Breda Live was heel groot. We zijn dan ook heel blij met die samenwerking. We zijn natuurlijk bijna buren van elkaar in Breda, dan is het geweldig als je de handen ineen kan slaan.”



Binne-Louw Katsma