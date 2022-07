In de stralende zon genieten bezoekers van Breda Live op het Chasséveld

BREDA - Breda Live 2022 is begonnen. Vrijdag om 16.00 uur werd het festival geopend. De sfeer zat er op dat moment al goed in. Bezoekers genoten met volle teugen van de muziek en het heerlijke weer.

Beter weer had Breda Live niet kunnen wensen. Al ruim voor 16.00 uur waren al vele bezoekers naar het festivalterrein op het Chasséveld afgereisd om te genieten van de muziek, de zon en de gezelligheid. DJ’s Coen en Sander warmden het publiek op voor de opening om 16.00 uur. En de bezoekers die vroeg aanwezig waren hadden ook een mooi voordeel: Vier van hen wonnen namelijk een meet and great met DJ Tiësto. De Bredase DJ treed na jaren van afwezigheid vanavond weer op in Breda op Breda Live.

Verder staan vandaag onder andere Rob Dekay en Krezip op het podium. Zaterdag treden onder andere Davina Michelle, Abel en Chef’Special op. Verder zijn er vele verrassingsoptredens op de Holland Casino Stage.