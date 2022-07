Fantastische comeback Breda Live

(Advertorial) - Drie jaar moest er gewacht worden op de twaalfde editie van Breda Live, maar op 8 en 9 juli was het dan eindelijk zover. En het lijkt wel of alle opgespaarde energie van de afgelopen drie jaar dit weekend naar buiten gekomen is.

Vrijdag en zaterdag was het volop genieten van fantastische acts, een goede sfeer, blije gezichten én heerlijke temperaturen op het Chasséveld tijdens Breda Live. Ruim 32.000 bezoekers stonden uit volle borst te zingen en te dansen.

Bredase Ereburger TIËSTO nam vrijdag de twee uur durende eindshow voor zijn rekening. En niemand minder dan Hardwell zorgde voor de verrassing van de avond toen hij ineens naast TIËSTO op het podium verscheen. Het publiek was niet meer te houden.

Breda Live begon vrijdag om 14.30 uur met een feestelijk programma, speciaal voor alle medewerkers van Amphia Ziekenhuis. Vanaf 16.00 uur gingen de deuren open voor het grote publiek en trapte Rob Dekay het weekend af. Vanaf dat moment zat de sfeer er meteen goed in. Na Rob zorgde Krezip voor een fenomenale show. Daarna was het de beurt aan DI-RECT om de temperatuur nog wat op te voeren. En tot slot was daar de fenomenale afsluitact van TIËSTO.

Zaterdag

Zaterdag ging het feest om 14.00 uur van start. Het was aan Abel om het feest te openen. De vijf vrienden wisten het publiek meteen aan het zingen te krijgen met hun allergrootste hit ‘Onderweg’. Na Abel hebben achtereenvolgens Chef’Special, Danny Vera, Davina Michelle en Tino Martin opgetreden.

Terug van weggeweest was de Holland Casino Stage met een spectaculair tussenprogramma. Van de nieuwste, populairste acts van het moment tot oud en vertrouwd jeugdsentiment. Extince, Coen & Sander, Emma Heesters, Ger Couvreur, MEAU, Corry Konings en Snollebollekes verzorgden hier onaangekondigde verrassingsoptredens. Sunnery James & Ryan Marciano sloten Breda Live met een knaller af.

Gedurende het hele weekend was de sfeer erg goed. Het was niet alleen mega gezellig, maar de temperatuur was ook heerlijk. De organisatie kijkt zeer tevreden terug op het festival weekend van Breda Live.

De data voor 2023 zijn tevens bekend; Breda Live vindt volgend jaar plaats op vrijdag 7 juli en zaterdag 8 juli 2023.