Internetbureau werft nieuwe medewerkers op bijzondere manier

(advertorial) - De inkt van het ondertekende diploma is nog niet droog of afgestudeerden van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) kunnen al aan de bak! Zij werden donderdag na hun diploma-uitreiking in de Grote Kerk in Breda uitgedaagd voorsprong te nemen. Een flink aantal initiatiefrijke studenten volgden de pijlen die vanaf de uitgang van de kerk een route vormden naar de volgende stap in hun carrière. Een actie van het Bredase internetbureau Netvlies om in de huidige krappe arbeidsmarkt vacatures onder de aandacht te brengen.



“Het aantal vacatures in onze branche is bovengemiddeld en dat merken wij”, aldus Caroline Posthuma, talentcoach bij Netvlies. “We willen graag op het netvlies komen van CMD-studenten omdat deze opleiding goed past bij veel van onze werkzaamheden. Bij de actie waren ook collega’s aanwezig die extra aandacht trokken en kaarten uitdeelden waarmee de eindbestemming ook gevonden kon worden. De eindbestemming? Dit was natuurlijk ons kantoor aan de Prinsenkade waar de studenten naast een flesje bubbels, informatie ontvingen over de mogelijkheden voor hun carrière.”



Werken zonder managers

De actie van Netvlies is onderdeel van hun innovatieve crossmediale arbeidsmarktcampagne die met inzet van verschillende kanalen op verschillende momenten voorbijkomt bij werkzoekenden. Een bijzondere aanpak, anders dan anders, maar dat past bij Netvlies, want ook het werken bij deze organisatie is net iets anders. Zo was Netvlies in 2012 een van de eerste bedrijven in Nederland die geheel zelforganiserend ging werken, zonder managementlagen. Werken vanuit het talent van elke collega, in vrijheid, zonder managers en met eigen verantwoordelijkheden. Iedereen kan zelf kiezen uit projecten en zelf bepalen wanneer en hoeveel verlof er opgenomen wordt. Zeg nu zelf; wie wil dit nu niet?



Over Netvlies

Netvlies is één van de meest toonaangevende en innovatieve bedrijven in Nederland op het gebied van end-to-end digitale oplossingen. Het fullservice bureau heeft naast technologische kennis ook veel expertise op het gebied van strategie en digital marketing. Het Bredase bedrijf viert in 2022 het 25-jarig jubileum. Kijk voor meer informatie en de huidige vacatures op www.netvlies.nl.



Netvlies is vanaf april 2021 onderdeel van bedrijvengroep 4NG.