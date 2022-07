Douchecabine vs. inloopdouche: welke past bij jou?

Wil je een nieuwe douche, maar kun je niet kiezen tussen een douchecabine en inloopdouche? We hebben alle voor- en nadelen van douchecabines en inloopdouches voor je op een rijtje gezet, zodat je straks de juiste keuze kunt maken.





Een inloopdouche ziet er modern en strak uit en is eenvoudig schoon te maken. Daarnaast lijkt je badkamer optisch ruimer, omdat de doucheruimte onderdeel is van de badkamer. Dit wordt versterkt wanneer je kiest voor dezelfde tegels in de doucheruimte als in de rest van de badkamer. Verder heeft een inloopdouche een lage instap. Hierdoor is de douche altijd goed toegankelijk, ook wanneer je wat minder mobiel bent. Heb je een kleine badkamer? Wanneer je kiest voor een inloopdouche, kun je de afmetingen van de douche zelf bepalen. Je kunt namelijk zelf kiezen waar je de nis of douchewand plaatst.



De nadelen van een inloopdouche

Een inloopdouche heeft meer voordelen dan nadelen. Toch zijn er enkele nadelen. Warmte verdwijnt snel, wanneer je onder een warme douche staat. Daarnaast heb je meer kans op een natte badkamer. De douche is ten slotte niet afgesloten met een douchedeur. Gelukkig kun je dit eenvoudig oplossen, door een glazen douchedeur te plaatsen. Hierdoor oogt je badkamer alsnog ruim, terwijl de warmte en het spatwater netjes in de douche blijft. Vind je een douchebak prettiger? Er zijn verschillende douchebakken beschikbaar, speciaal voor inloopdouches. Deze douchebakken hebben een lagere drempel dan een standaard douchevloer.



De voordelen van een douchecabine

Ook een douchecabine heeft ontzettend veel voordelen. Wanneer je geniet van een warme douche, blijft de warmte in de ruimte hangen. Wie zich afdroogt in een gesloten cabine, kan nog iets langer genieten van de warmte. Douchecabines zijn verkrijgbaar in verschillende vormen zoals halfrond, kwartrond, vierkant en vijfhoekig. Hierdoor is er altijd wel een douchecabine die in jouw badkamer past. Een douchecabine komt met douchebak. Je bent er dus altijd van verzekerd dat de douchevloer aansluit op de cabine. Heb je liever een douchecabine zonder douchebak? In sommige gevallen kun je kiezen voor een cabine zonder bak.



De nadelen van een douchecabine

Net als een inloopdouche, heeft ook een douchecabine enkele nadelen. Zo zijn de afmetingen vooraf bepaald en dus niet flexibel. Daarnaast is een douchecabine een apart onderdeel in de badkamer, waardoor het geen geheel vormt met de rest. Uiteraard kun je de stijl van de douchecabine wel aanpassen op de stijl van je badkamer. Let vooraf goed op welke kant de douchedeur op moet draaien. Je wil natuurlijk niet dat je de badkamerdeur blokkeert wanneer je de douchecabine opent.