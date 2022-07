Nieuwe ophaalservices voor vliegvakanties haalt bagage op in Breda

(advertorial) - Steeds meer vluchtmaatschappijen voegen een bagage pick-up service toe aan hun diensten. Het initiatief komt met name door de toenemende drukte op luchthavens zoals Amsterdam Schiphol Airport en Eindhoven Airport. De personeelstekorten op de luchthavens zorgen voor grote hoeveelheden koffers in de aankomsthallen. Er zijn namelijk ook personeelstekorten bij de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van de koffers. Met een ophaalservice hopen luchtmaatschappijen dat reizigers minder tijd op de luchthaven hoeven door te brengen waardoor de drukte zou afnemen.

Wanneer je een bagage pick-up service boekt, wordt je bagage de dag voor je vlucht opgehaald. Let er op dat het alleen om ingecheckte bagage gaat. Je zult je handbagage dus zelf naar de luchthaven moeten meenemen. Je bagage op laten halen kan door het hele land, dus ook vanaf Breda. Op deze manier hoef je minder tijd in de vertrekhal door te brengen en je hoeft niet in de rij te staan voor de bagage drop-off. Reizigers gaan met een ontspannen gevoel op reis en houden tijd over voor leukere zaken. Zo kun je in plaats van in de rij staan op de luchthaven de tijd nemen om een boek te lezen, je favoriete serie terug te kijken, online een gokje wagen in een casino in België of bijslapen zodat je uitgerust op vakantie kunt. De kosten tussen de ophaalservices verschillen en zijn afhankelijk van je postcode, het aantal koffers en het type bagage dat je hebt.

Luchtvaartmaatschappijen bieden een ophaalservice voor bagage

Er zijn een aantal luchtvaartmaatschappijen die de nieuwe service aanbieden. Zo biedt luchtvaartmaatschappij Transavia een bagageservice aan voor hun vluchten vanaf Amsterdam Schiphol Airport. De bagage van de reizigers die deze service boeken, wordt maximaal 24 uur van tevoren thuis opgehaald. Daarnaast zorgt de partner Luggo ervoor dat de ingecheckte bagage wordt gewogen, gelabeld en geseald. Zodra de koffer wordt opgehaald zul je de bagage dus niet meer zien voordat je je op je bestemming aankomt. Deze service is voor heel Nederland te boeken met uitzondering van de Waddeneilanden. Ook Corendon biedt sinds kort een koffer pick-up service. Deze service wordt uitgevoerd door Luggage Care en is beschikbaar voor klanten die reizen met Corendon Airlines of Transavia vanaf Amsterdam of Rotterdam. De website van reismaatschappij Tui vermeld dat zij binnenkort ook een bagage pick-up service beschikbaar zullen stellen voor hun reizigers.

Korting op bagage pick-up service voor Privium leden

Voor frequent flyers is een lidmaatschap op Privium een oplossing. Een Privium lidmaatschap geeft leden toegang tot een snelle security- en grenspassage. Daarnaast heb je toegang tot de Privium Lounges en aparte parkeerplaatsen die zich dichter bij de vertrekhallen bevinden. Daarnaast biedt Privium in samenwerking met het online platform GoLuggo een voordelige optie om je bagage op te laten halen. GoLuggo is een samenwerking tussen FedEx en Luggage Care. Wanneer je gebruik maakt van deze service, haalt de dienst jouw bagage thuis op.

Dankzij de zelfbediening kiosk is er minder personeel nodig

Luchthavens hebben een aantal alternatieven om het inchecken van koffers sneller te laten verlopen. Naast dat de meeste reizigers thuis al kunnen inchecken, is het steeds vaker mogelijk om je bagage zelf in te checken. Op Eindhoven Airport kun je je bagage zelf inchecken mits je met Ryanair, Transavia, Wizz Air of Laudamotion reist. Op Amsterdam Schiphol Airport kun je je koffers zelf inchecken bij de zelfbediening kiosk. Een aantal luchtvaartmaatschappijen hebben hun bagage-incheck processen geautomatiseerd. Deze service werkt het beste als je zelf van tevoren thuis incheckt zodat je je boarding pass bij de hand hebt. Bij de kiosk wordt een bagagelabel geprint dat je op je koffer plakt. Vervolgens kun je de koffer zelf inchecken wanneer deze automatisch wordt afgevoerd.