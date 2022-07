5 tips voor een nieuwe kantooruitstraling

(Advertorial) - Ieder kantoor vraagt eens in de zoveel tijd om vernieuwing. Het is voor in een werkomgeving fijn om zo af en toe een verfrissende uitstraling te creëren en daarom lees je in deze blog 5 tips om je kantoor een nieuwe uitstraling te geven.

#1 Verbouwen

Allereerst is het goed om te beginnen met het ‘grote’ werk. Wil jij jouw kantoor helemaal aanpakken van A tot Z? Dan kun je het beste beginnen bij je kantoor vanaf het begin af aan te laten maken hoe jij dat wil. Let wel op dat je voor een grote verbouwing tijd en geld kwijt bent én dat je het kantoor tijdelijk niet kunt gebruiken. Zorg er dus voor dat je op tijd de plannen klaar hebt liggen en weet wanneer je gaat verbouwen.

#2 Vloerverwarming

Een musthave voor op kantoor is toch wel vloerverwarming. Vooral wanneer jij het kantoor gaat verbouwen is het handig om dit direct mee te nemen in het proces. Vloerverwarming zorgt er namelijk voor dat de ruimte geleidelijk wordt verdeeld. Daarnaast bespaar je energie, is er meer ruimte voor meubels én is een vloerverwarming leggen gemakkelijk.

#3 Stijl van het kantoor

Denk eens goed na over de stijl van je kantoor. Ben je toe aan iets nieuws? Vervang gemakkelijk een aantal meubels en schaf wat nieuwe items aan. Overweeg jij een robuuste uitstraling? Zorg dan voor een aantal stoere, stalen lampen aan het plafond bijvoorbeeld. Of ga jij liever voor een moderne look? Dan zijn hoogglans witte spotjes een aanrader.

#4 Nieuwe kleur op de muur

Een nieuwe uitstraling betekent ook een nieuwe kleur op de wanden! Zorg dat je een muur verft in een mooie kleur naar keuze. Het is en blijft een kantoor om te werken, dus een rustige basis is wel zo fijn. Laat jouw werknemers niet wegrennen van het interieur, maar kies juist voor een frisse, nieuwe kleur op de wanden in het pand. Extra leuk: haal een aantal accessoires in dezelfde kleur. Op die manier wordt het één mooi geheel.

#5 Schakel advies in

Voor inspirerende ideeën kun je altijd een kijkje nemen op Pinterest bijvoorbeeld. Hier kun je jouw ideeën aan een bord toevoegen die je later nog eens kunt bekijken. Lukt het jou echt niet om alles zelf te organiseren? Schakel dan de hulp in van een professional. Diegene kan jou precies vertellen waar je moet beginnen en hoe je jouw wensen kunt laten vervullen.

Succes met het aanpakken van jouw kantoor.