Een overzicht van de meest populaire sporten in Nederland

(Advertorial) - Nederland is een land dat sporten promoot en veel Nederlanders doen dan ook aan sport, in een team of alleen. Maar wat is eigenlijk de meest populaire sport in Nederland?

Het is best lastig om deze vraag te beantwoorden. Gaat het namelijk om de meest bekeken sport op TV? De meest beoefende sport, en zo ja, hoe tel je mensen die niet ingeschreven staan bij een club, maar wel bijvoorbeeld een paar keer in de week gaan joggen?

Ook zou je kunnen kijken naar de sport waarbij er het meest wordt gewed, hoewel deze industrie in Nederland relatief klein is en online casino’s pas sinds kort mogen bestaan. In dit artikel geven we je een overzicht van de meest populaire sporten, gebaseerd op de bovenstaande criteria.

Voetbal

Voetbal is verreweg de meest populaire sport in Nederland, of het nu gaat om mensen die zelf voetballen of om mensen die voetbal kijken op TV. Nederland telt maar liefst 2919 amateurclubs en 34 professionele clubs. Er staan 1.193.357 mensen bij deze clubs ingeschreven. Dit is deels te danken aan het feit dat er veel clubs zijn, en het een relatief goedkope sport is om te spelen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die voetballen buiten clubs om, bijvoorbeeld met vrienden.

Ook wordt er veel voetbal uitgezonden op TV. Nederland heeft een aantal grote namen voortgebracht, zoals bijvoorbeeld Johan Cruijff en Rinus Michels. Competities zoals de Champions League en de Europa League worden wekelijks uitgezonden.

Fietsen

Fietsen mag natuurlijk niet in dit lijstje ontbreken. Hoewel kijken naar fietsen redelijk populair is (bijna een miljoen Nederlanders kijken naar de Tour de France), is fietsen natuurlijk vooral iets dat mensen zelf doen. 99% van de Nederlanders heeft minstens 1 fiets, en er wordt zelfs gezegd dat er meer fietsen dan mensen zijn in Nederland. Veel mensen zullen dit misschien niet als sporten zien, maar gebruiken hun fiets eerder om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan, en veel steden in Nederland zijn met de fiets toegankelijker dan met de auto.

Schaatsen

Wie in Nederland begint nu niet te dromen over een Elfstedentocht zodra het ook maar een beetje vriest? Sinds 1924 werden er 569 Olympische medailles uitgereikt aan schaatsers, en daarvan gingen er 121 (21,3%) naar Nederlanders. Ireen Wust is recordhoudster, met maar liefst 11 medailles.

Onze liefde voor schaatsen kan op twee manieren worden uitgelegd: topografie en klimaat. Nederland is erg plat, en gevoelig voor overstromingen. En hoewel ons land geen extreem strenge winters kent, is vorst niet ongebruikelijk in de winter. Schaatsen in een ondergelopen weiland is dus iets dat men al sinds de Middeleeuwen doet.

Zwemmen

Nederland is een waterrijk land, en het is dan ook niet gek dat de meeste Nederlanders goed kunnen zwemmen. De meeste kinderen beginnen met zwemlessen rond hun zesde, met als doel om 1 of meerdere zwemdiploma’s te behalen. 97% van de 11-16-jarigen in Nederland heeft minstens een A-diploma, en ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders gaan geregeld naar het zwembad.

Daarnaast kent Nederland een aantal Olympische zwemkampioenen. Bekende namen zijn onder andere Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband. Ook nog actieve topsporters zoals Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo en Sharon van Rouwendaal hebben Olympisch goud gewonnen.

Hockey

Hockey heeft misschien de naam duur te zijn, maar toch is het een zeer populaire sport in ons land. Ongeveer 2% van de Nederlanders speelt hockey, en de sport is vooral populair in de grote steden en onder studenten.

Ook de Nederlandse hockeyploeg behaalde de laatste jaren meerdere successen. Zowel de mannen als de vrouwen werden meerdere keren wereldkampioen, Europees kampioen en wonnen goud op de Olympische Spelen.

Fitness

De laatste jaren heeft fitness enorm aan populariteit gewonnen, met name dankzij social media. Ongeveer 3 miljoen Nederlanders doen aan fitness, en dat doen ze gemiddeld 8,3 keer per maand. Veel mensen vinden het leuk om te kunnen gewichtheffen en squats te kunnen doen. Daarnaast is het een goede manier om af te vallen en spieren te kweken.

Hardlopen

10,7% van de Nederlanders gaat geregeld joggen. Dat is logisch als je bedenkt hoe toegankelijk het is. Je hebt namelijk alleen maar een paar sportschoenen nodig. Daarnaast is hardlopen erg anoniem, je kunt op je eigen tempo aan de slag.

Al met al zijn we dus best sportief met zijn allen! En, welke sport beoefen jij?