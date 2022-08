Een zeecontainer als tiny house

(advertorial) - Wonen in een tiny house. Steeds meer Nederlanders dromen ervan. Tiny houses zijn er in alle vormen en maten. In dit artikel gaan we in op één vorm: de containerwoning. Dat is een tiny house gemaakt uit een zeecontainer.

Een oplossing voor de woningnood

De woningmarkt in Nederland staat sterk onder druk. Al jaren worden er minder nieuwbouwwoningen gebouwd dan nodig is. En tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen op zoek naar een nieuwe woning. Zoals bijvoorbeeld vluchtelingen uit Oekraïne. Door de oorlog in dat land moesten miljoenen mensen op de vlucht slaan.

Terwijl de krapte op de woningmarkt steeds verder groeit, neemt de populariteit van tiny houses juist toe. Niet alleen zijn de woningen snel te realiseren, ze zijn bovendien vaak zeer duurzaam. En dat is in de huidige tijd niet alleen fijn voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!

Containerwoningen zijn één van de vele vormen van tiny houses. De containerwoning is een tiny house gemaakt uit een container. Zo’n woning kun je zelf maken, maar je kunt een containerwoning ook kant-en-klaar kopen.

Wat komt er kijken bij een zeecontainer als tiny house

De kosten voor een containerwoning lopen sterk uiteen. Wil jij zelf een tiny house maken uit een zeecontainer? Dan kun je zelf een 20ft container kopen. Dat kan al voor zo’n 3000 euro. Dan moet je echter wel goed kunnen klussen. Zeecontainers zijn immers nog niet geïsoleerd, en ook de aanleg van water en elektriciteit mag niet ontbreken. Wie minder goed in klussen is, kan kiezen voor een prefab containerwoning.

Wanneer je jouw containerwoning hebt gekocht, kan het leuke deel beginnen: Je bezighouden met het containerwoning interieur. Er zijn tegenwoordig ontzettend veel slimme en duurzame manieren om een tiny house in te richten.

Containerwoningen hebben dus veel voordelen. Maar let wel op. Er zijn uiteraard ook nadelen. Zo is één van de nadelen de locatiekeuze. Je moet in Nederland immers wel een vergunning hebben om containerwoningen te plaatsen. Daarbij is je ruimte bij een containerwoning uiteraard beperkt. Dus wil je er met meerdere mensen gaan wonen, dan zul je al snel moeten gaan uitbreiden.