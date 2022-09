Alles rondom het WK voetbal in Qatar

(advertorial) - In november is het eindelijk zo ver: Het wereldkampioenschap voetbal 2022. Voor Nederland start de WK groepsfase 2022 op 21 november. Wil jij alles weten over de start van het WK? Het speelschema? De locatie? Lees dan snel verder!

Ben jij al bezig met de voetbal voorspellingen voor het WK 2022? Want over enkele maanden is het al zo ver. Het enthousiasme bij voetbalfans is dan ook groot. Zij lezen zich in over de speelschema’s, de ploegen, de bondscoaches en zoeken uiteraard naar wedtips.

Waar is het WK 2022?

Het WK 2022 vindt plaats in Qatar. Qatar is een Arabisch emiraat in het Midden-Oosten. Qatar ligt aan de Perzische Golf en is een schiereiland dat grenst aan Saoedi-Arabië. Over de keuze voor Qatar als gastland is veel ophef ontstaan. Dat komt onder andere om Qatar veel arbeidsmigranten inzet om de stadions en alle andere faciliteiten voor het toernooi te bouwen. Amnesty International noemt het systeem ‘moderne slavernij’.

Het is de eerste keer dat het WK voetbal wordt gehouden in een Islamitisch land. Hoewel alcohol in Qatar niet verboden is, zal de verkoop van bier wel aan strenge regels gebonden zijn. Zo is bier alleen rond de stadions te koop, en niet in het stadion. Ook zal er tijdens de wedstrijd geen bier worden geschonken.

Het WK Qatar 2022 wordt gespeeld in acht speelsteden. De WK stadions Qatar vind je in Losail, Soha, Khor, Ash Shamal, Al Wakrah, Umm Salal en Al Rayyan.

Wanneer is het WK 2022?

Het WK 2022 start in november. De openingswedstrijd van het WK 2022 vindt plaats op 20 november. De finale vindt plaats op 18 december. Het speelschema van het WK Qatar is met 29 dagen opvallend kort. Tijdens de groepsfase worden er vier wedstrijden per dag gespeeld. In de knock-out fase gaat het om twee wedstrijden per dag.

De openingswedstrijd van het WK 2022 is traditiegetrouw een wedstrijd van het gastland. Op 20 november speelt Qatar dan ook de eerste wedstrijd. De tegenstander is Ecuador. Beiden zitten net als Nederland in groep A. De eerste wedstrijd van Nederland is een dag later. Op 21 november neemt Nederland het op tegen Senegal in groep A.

Nederland moet opnieuw spelen op 25 november. Dan is Ecuador de tegenstander. Op 29 november speelt Nederland de laatste wedstrijd in de poulefase tegen gastland Qatar.

Verplaatsing

Dat Nederland op 21 november om 19.00 uur (Qatarese tijd) de eerste wedstrijd speelt, is opvallend te noemen. Oorspronkelijk zou Nederland om 13.00 uur spelen. Het wedstrijdschema werd gewijzigd, om te zorgen dat de wedstrijd van Qatar de openingswedstrijd zou zijn. Die wedstrijd stond gepland om 19.00 uur op 21 november, maar werd een dag vervroegd. Bondscoach Louis van Gaal over de wijziging: ”Het is opmerkelijk dat er zo kort voor het toernooi nog aan het wedstrijdschema gesleuteld wordt. Voor ons is het gunstig dat het op het nieuwe tijdstip minder warm zal zijn in het stadion omdat de zon dan al onder is. Maar de keerzijde van de medaille – en dat vind ik zwaar wegen - is dat onze groepsgenoten Ecuador en Qatar een dag langer rust hebben in aanloop naar de tweede groepswedstrijd.”

Van Gaal denkt overigens dat de Oranjesupporters in Nederland met de aanpassing weinig problemen zullen hebben. “Om vijf uur ‘s middags kijk je toch even net wat lekkerder naar een voetbalwedstrijd dan op maandagochtend 11.00 uur.”