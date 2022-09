Op 17 september opent slopend Nederland haar deuren tijdens de Demolition Day

(Advertorial) - Gebroeders Snellen Ruimtemakers uit Rijsbergen neemt ook dit jaar weer deel aan Demolition Day en stelt haar slooplocatie aan de Oosterhoutseweg 105 te Breda open voor het publiek. Het oude pand van BEN wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. “Tijdens deze dag laten wij zien welke slooptechnieken er zijn en hoe wij machines inzetten om ons werk zo aangenaam mogelijk te maken.”

“Onze opdrachtgever New Cold heeft circulariteit hoog in het vaandel staan en de verbouwing zal dan ook duurzaam worden uitgevoerd. Voor ons weer een mooi renovatiesloopwerk waar wij ons tweede certificaat Verificatie Circulair Sloopproject willen behalen. Met dit certificaat tonen wij aan dat wij op een duurzame manier de afkomende materialen van deze locatie voor hergebruik terugzetten in de economie”, aldus Gebroeders Snellen Ruimtemakers.

Er is niet alleen van alles te zien, maar je kunt ook zelf actief bezig zijn.

- Vind de sleutel en open de deur.

- Probeer zelf eens een diamantboormachine uit.

- Pak klauwhamer en spijker en doe mee aan het NK Spijkertrekken en

maak kans op een leuke prijs.

Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur aan de Oosterhoutseweg 106 te Breda.

Op de website www.demolitionday.nl vind je meer informatie. Opgeven kan via de site, maar is niet noodzakelijk. Bij aanmelding en daadwerkelijk bezoek, maakt u kans op een mooie prijs.