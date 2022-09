Geen Bruisend Ginneken, wel Lekker Zomers op Schoolakkerplein

(ADVERTORIAL) - Dit jaar is er helaas geen editie van Bruisend Ginneken. Toch is er daar wel in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 september live muziek, leuke kraampjes en lekker eten te vinden bij Lekker Zomers dat samen valt met het Pasar 2.0 festival.

Lekker Zomers is een nieuw festival in Breda. Op het Schoolakkerplein kan je volgende week zaterdag en zondag volop genieten van lekker eten, uit de Aziatische en mediterrane keukens, onder het genot van non-stop live muziek en een biertje, wijntje of ander drankje. Er is volop keuze uit overheerlijke exotische drankjes, ijs, bubble tea, smoothies, slush puppies en cocktails. Ook zijn er de allerlekkerste poffertjes, sushi, broodjes bal en hete kip, suikerspinen, vegan en vegetarische burgers verkrijgbaar.

Op het Schoolakkerplein zijn bij Lekker Zomers ook een aantal leuke kraampjes te vinden met onder andere volop leuke exclusieve woondecoratie, kleding, sieraden, gadgets, speelgoed, modeaccessoires en andere hebbedingetjes. Ook is er vermaak voor de kinderen aanwezig.

Lekker Zomers heeft geen sponsors en wordt ook niet gesubsidieerd. Daarom ontkomt de organisatie niet aan het vragen van een entreeprijs. Geprobeerd is om deze zo laag mogelijk te houden. Kinderen tot en met 11 jaar hebben gratis entree en vanaf 12 jaar bedraagt deze aan de deur € 7,50 echter voor slechts € 5,00 kan je in de voorverkoop online je kaartje kopen.

Info Lekker Zomers

Schoolakkerplein (Ginneken)

zaterdag 17 sept. 12.30- 21.30

zondag 18 sept. 11.30-20.30

Kijk voor meer informatie op de website