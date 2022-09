Wanneer slecht zien een obstakel wordt

(Advertorial) - In Nederland zijn zo’n 10 miljoen mensen bril- of contactlensafhankelijk. Dit kan voor vele ongemakken zorgen. Denk aan last bij het sporten, zwemmen of TV kijken. Maar ook mensen op straat herkennen kan dan soms lastig zijn. Dit ondervond Serina. Slecht zien werd voor haar echt een obstakel waardoor ze besloot hier iets aan te gaan doen.

Ogen laseren

Na een grondig vooronderzoek en een gesprek met de oogarts, heeft Serina haar ogen laten laseren bij FYEO. ‘’Voor mij is het belangrijk dat ik iemands gezicht kan zien. Dan zie ik uitdrukkingen. Die zag ik gewoon niet.’’

De behandeling is haar erg meegevallen en ze was dan ook verrast hoe soepel dit is verlopen. ‘’Twee uurtjes met het onderzoek bezig en maar 25 seconden met laseren’’.

Na de behandeling kwam ze erachter dat ze gewoon achter in de klas kan gaan zitten, omdat ze alles zo goed kan lezen. ‘’En toen besefte ik pas, wow, ik had dit eigenlijk eerder moeten doen’’.

Ooglaseren of lensimplantaten

Bij FYEO streven we naar een leven zonder bril of contactlenzen. Dit kan zijn door middel van een ooglaserbehandeling, maar ook door lensimplantaten. Bij lensimplantatie wordt je eigen lens vervangen door een kunstlens, óf er wordt een extra lens in het oog geplaatst.

Wil jij van je bril of contactlenzen af?

Ben je nieuwsgierig geworden of jij voor ooglaseren of lensimplantatie in aanmerking komt? Plan dan een gratis vooronderzoek in. Door middel van uitgebreide oogmetingen en een adviesgesprek met de oogarts kijken we welke oplossing het beste bij jou en je ogen past. Je krijgt advies op maat want iedereen is uniek. Meer informatie vind je ook op www.fyeo.nl.