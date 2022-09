Nieuw sportteam in Breda en omstreken: Aartsen Runners

(Advertorial) - De internationaal opererende organisatie Aartsen, met het hoofdkantoor in Breda, richt zich nadrukkelijk op het welzijn. Volledig in lijn met deze focus voegt het bedrijf een nieuwe tak toe aan haar activiteiten; Aartsen Runners. Een team met ervaren en onervaren hardlopers, dat haar opwachting wederom maakt tijdens de Bredase Singelloop, op 2 oktober 2022.

Zij runnen Aartsen

Teamleden uit alle afdelingen van de organisatie staan straks samen aan de start van de 35e editie van dit hardloopevent. Overdag Aartsen runnen in het magazijn, op kantoor of op de weg, straks ook door de straten van Breda. Aangemoedigd door collega’s, vrienden, bekenden én onbekenden, zoals dat bij een club hoort. Naast collega’s zijn ook zakenrelaties volop aan het trainen, om op 2 oktober fris en fruitig de finish te halen.

Support van hun club

Alle Aartsen deelnemers worden uitgenodigd in de Runner’s Lounge en ontvangen hier voor de start hun loopshirt en een startnummer. De dag wordt na de Bredase Singelloop, feestelijk afgesloten met een drankje en een hapje. Ook collega’s, familie en vrienden zijn hier van harte welkom. Want successen worden samen gevierd.





Support aan anderen

Tijdens de Singelloop lopen de Aartsen runners ook harder voor één van de prachtige initiatieven van Aartsen Kids Foundation. Met de donaties die ze ontvangen, ondersteunen ze kinderen, voor wie het vieren van hun verjaardag niet vanzelfsprekend is. Om deze kinderen te bereiken heeft Aartsen Kids Foundation een samenwerking met hulpverlenende instanties en feestlocaties in Breda. Sta je achter dit mooie initiatief en wil je helpen? Elke donatie draagt bij! Zo wordt niet alleen 2 oktober, de dag van de Singelloop, een echt feestje, maar ook de verjaardag van deze kinderen. Doneren kan via www.runningaartsen.nl.

Ook Aartsen runnen?

Ben je enthousiast geworden en wil je graag onderdeel uitmaken van het Aartsen team, kijk dan eens op aartsen.com/work. Wie weet vind je daar dé uitdaging die bij jou past. Team Aartsen verwelkomt je graag.

Meer informatie?

www.runningaartsen.nl



Vragen en/of contact?

Sophie Bruijns / Marketing & Communicatie

+31 (0)76 - 52 48 122

sophie.bruijns@aartsen.com