Midglas is dé maatschappelijk partner van de Singelloop

BREDA - Dit weekend vindt de Amgen Singelloop Breda plaats. En voor de eerste keer is er een maatschappelijk partner verbonden aan het evenement: Midglas glasverzekeraar.

Midglas is een Bredaas bedrijf dat al meer dan 100 jaar gevestigd is in de stad. “Maatschappelijke betrokkenheid is voor ons heel belangrijk. Dat is een van de kernwaarden van het bedrijf. Toen het maatschappelijk partnership met de Singelloop op ons pad kwam, hebben we dan ook niet getwijfeld”, vertelt Victorine Hollaers namens Midglas.

Als maatschappelijk partner van de Singelloop is Midglas een samenwerking aangegaan met Stichting Buddy to Buddy Breda. Buddy to Buddy koppelt vluchtelingen en hun stadsgenoten aan elkaar op basis van gelijkwaardigheid. “Wij vinden dit een heel mooie stichting die mensen in onze stad samenbrengt. Wij willen de nieuwkomers, buddy’s en vrijwilligers dan ook graag in het zonnetje zetten, én in beweging brengen”, aldus Hollaers. Midglas zorgt er daarom vanuit het maatschappelijke partnership voor dat de nieuwkomers, buddy’s en vrijwilligers kosteloos kunnen deelnemen aan de Singelloop. Zo’n zestig mensen van Buddy to Buddy Breda zullen zondag 2 oktober de Singelloop lopen in shirts gesponsord door Midglas. Ook ontvangt Buddy to Buddy Breda die dag een cheque twv 1000 euro uit handen van Midglas.

Over Midglas

Met meer dan 800.000 verzekerde adressen is Midglas markleider op het gebied van glasverzekeringen. Het bedrijf is gevestigd in Breda, maar biedt een landelijke dekking en werkt uitsluitend met tussenpersonen. Midglas heeft zich ontwikkeld van een pure glasverzekeraar tot een full-service organisatie waar het schadeproces van aanmelding tot afhandeling is ondergebracht.

