Brand Masters opent duurzaam en multifunctioneel warehouse in ‘The Bay’ Breda

(Advertorial) - Dit jaar viert Brand Masters uit Oosterhout haar 10-jarig bestaan. Dit laten ze niet zomaar voorbijgaan. De internationaal opererende distributeur van chocolade, zoetwaren, frisdrank en huishoudelijke artikelen opende namelijk de deuren van haar nieuwe warehouse The Bay in Breda.

Met een grootte van meer dan 21.000m² biedt het nieuwe warehouse The Bay ruimte voor 30.000 pallets. En dat is niet alles! In The Bay bevinden zich ook werkplekken en vergaderzalen, zijn alle ruimtes voorzien van daglicht en groen en worden er overal duurzame materialen gebruikt. Over duurzaam gesproken: The Bay wordt binnenkort volledig energieneutraal door het gebruik van elektrische installaties en een dak dat volledig bekleed gaat worden met zonnepanelen.

Over Brand Masters

De kern is simpel: Brand Masters zorgt dat producten zoals chocolade, zoetwaren, frisdrank en huishoudelijke artikelen bij diverse winkelketens komen te liggen. Zo leveren ze bijvoorbeeld aan Action, Xenos en tuincentra door het hele land. Bij het presenteren van deze producten is verrassen de sleutel tot succes. Verrassen zorgt namelijk voor een impulsmoment. En juist dát impulsmoment creëren, is waar ze meester in zijn. Brand Masters werkt intensief samen met A-merken zoals Mars, Milka, en Red Bull. Maar ze hebben ook een eigen ontwikkelingsafdeling: BrandLab. Door eigen merken en producten op de markt te brengen, spelen ze in op de behoefte van consument en retailer.

Ongekende drive

Los van wat de business inhoudt, is er één ding typerend voor Brand Masters: haar drive. En dat zit hem in de mensen. Het team beschikt over een gedrevenheid die neigt naar topsport. Met een team dat niet stilstaat, is het logisch dat de organisatie dat ook niet doet. Inmiddels werken ze met meer dan 130 collega’s voor meer dan 310 klanten en zijn ze actief in 42 landen. Hoe ze deze groei realiseren? Loyale commercie en betrouwbare operatie. De afgelopen 10 jaar hebben ze continu geïnvesteerd in proces, logistiek en kwaliteit. En dat blijven ze doen!

Een nieuw tijdperk

The Bay, volledig ontworpen en gerealiseerd door WDP, staat symbool voor een nieuw tijdperk. Brand Masters staat aan het begin van een transformatie waarbij het niet alleen gaat om wát je doet, maar ook hoe je het doet. Ze geloven namelijk dat je als organisatie het verschil maakt door je steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Dat zit hem niet alleen in goed zijn voor het milieu door onder andere het gebruik van plastic en CO2-uitstoot te verminderen, maar gaat ook zeker om het sociale aspect, zoals het bieden van een goede werkplek en arbeidsvoorwaarden. Want groeien is leuk, maar nog veel leuker als je het samen kan doen.

Ben je geïnteresseerd in de werkwijze van Brand Masters of zie je jezelf al helemaal werken in The Bay? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@brandmasters.nu. Meer informatie? Volg ons op Instagram (@brandmastersbv) of Facebook (/brandmastersbv) of bel naar 0162-763 414.

Brand Masters BV

info@brandmasters.nu

0162 763 414