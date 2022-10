Hulp nodig bij een conflict? Ga naar ‘Kom Verder mediation en coaching’

(Advertorial) - Ben jij betrokken in een conflict? Bijvoorbeeld met familie, de buren of je werkgever? Dan is dat een ontzettend vervelende situatie. Met zijn nieuwe bedrijf ‘Kom Verder’ helpt Roel van Heeswijk mensen die in een conflict zijn verwikkeld. “Samen zoeken we naar een oplossing”, aldus Van Heeswijk.

Dit jaar is ‘Kom Verder’ begonnen in Breda. Het bedrijf van ondernemer Roel van Heeswijk richt zich op mediation en coaching. “Mijn doel is om mensen te helpen die in een conflict verwikkeld zijn. Dat kan heel breed zijn. Denk bijvoorbeeld aan geschillen rondom een erfenis, echtscheidingen of burenruzies. Maar ik help ook bij arbeidsgeschillen, zoals bijvoorbeeld conflicten rondom reïntegratietrajecten.”

Van Heeswijk haalt veel voldoening uit het helpen van mensen. Dat deed hij ruim 30 jaar in verschillende functies binnen diverse branches. Daarna koos hij ervoor om zijn hart te volgen, en rondde hij de opleiding tot MfN-registermediator af. Hij ging aan de slag bij Buurtbemiddeling Breda, en begon in 2022 met ‘Kom Verder’.“Een conflict kost ontzettend veel negatieve energie”, legt Van Heeswijk uit. “Ik geloof erin dat iedereen recht heeft op zijn eigen geluk. Met ‘Kom Verder’ zorg ik dat mensen weer stappen vooruit kunnen zetten. Dat is enorm waardevol.”

Oplossing

Van Heeswijk gelooft sterk in de kracht van samen tot een oplossing komen. “Een oplossing die is bepaald door een buitenstaander, houdt vaak geen stand. Ik help mensen om naar elkaar te luisteren, begrip voor elkaar te krijgen en samen tot een oplossing te komen. Zo kun je een conflict op een positieve manier afronden, met een oplossing waar je beiden achter staat en die ook in de toekomst stand zal houden.”

Ben je geïnteresseerd in wat ‘Kom Verder’ voor jou kan betekenen? Ga naar www.welkombijkomverder.nl

Roel van Heeswijk

06 51 81 46 62

www.welkombijkomverder.nl