Van snijplank tot kaaskoekjes: ‘De impact van een lokaal kerstpakket is heel groot’

BREDA - Ben jij nog op zoek naar kerstpakketten? Voor jouw werknemers, of gewoon als cadeautje voor onder de boom? Voor het derde jaar op rij maakt Breda Maakt Mij Blij dé lokale kerstpakketten van Breda. Met zo’n kerstpakket vol lokale lekkernijen steun je de ondernemers uit jouw buurt, én Stichting Jeugd Ontbijt Breda.

De afgelopen twee jaar heeft Breda Maakt Mij Blij al veel mensen blij gemaakt met een uniek kerstpakket vol lokale producten. En ook dit jaar worden de kerstpakketten weer verkocht. Aan particulieren en kleine ondernemers, maar ook grote bedrijven die lokaal een bijdrage willen leveren. Bij Breda Maakt Mij Blij komen bestellingen binnen van 2 tot 2000 pakketten tegelijk. “Het Breda Maakt Mij Blij Kerstpakket draait om lokale kwaliteit. Maar ook om het verhaal dat erachter zit”, legt Thibaud van der Steen uit. “We hebben dit jaar weer een super mooie samenwerking met lokale ondernemers. In het pakket vind je de beste lokale producten. Dankzij Bendemal tover je de doos om tot een kunstwerk, als je het pakket opent nemen we de mensen die het pakket cadeau krijgen mee naar video’s waarin de ondernemers zelf het verhaal over hun product vertellen en op die manier geef je echt een gevoel i.p.v. een pakket vol met spullen.

Inhoud kerstpakketten

In ieder kerstpakket zitten zo’n vijftien verschillende producten van lokale ondernemers. Zo vind je in het pakket onder andere speciaalbier van Brouwerij Frontaal, kaaskoekjes en een fles bubbels van de Nonnen uit Oosterhout, pannenkoekenmix van Molen de Lelie in Etten-Leur en duurzame paprikachips van Snecco uit Breda. “Verder maakt Tools to Work bijvoorbeeld prachtige snijplanken van oude deuren. Upcyclen, noemen ze dat. Ze maken van iets ouds, een mooi en nieuw product”, vertelt Thibaud enthousiast.

Stichting Jeugd Ontbijt Breda

Breda Maakt Mij Blij koppelt de verkoop van de kerstpakketten altijd aan een goed doel. De afgelopen twee jaar was dat Nora Werkt: Een werkplaats voor mensen met een beperking. Dit jaar heeft Breda Maakt Mij Blij gekozen voor Stichting Jeugd Ontbijt Breda. “We zijn ontzettend trots op de impact die we hebben met onze kerstpakketten. Zowel voor de ondernemers, als voor het goede doel dat we aan de verkoop verbinden. De afgelopen twee jaar hebben we écht een verschil kunnen maken voor Nora Werkt”, vertelt Thibaud. “Dit jaar zochten we een nieuw goed doel, en op BredaVandaag lazen we over Stichting Jeugd Ontbijt Breda. Daar waren we meteen enthousiast over.” Stichting Jeugd Ontbijt Breda werd opgezet door Reginald Berretty. Met zijn stichting zet hij zich in om kinderen te voorzien van een gezond ontbijt. Want in Breda gaan dagelijks meer dan 200 kinderen per dag onder ontbijt naar school. “We vinden dit echt een prachtig goed doel. Daarom doneren we per verkocht kerstpakket 2,50 euro aan stichting JOBi.”

Bedrijven

Een kerstpakket Blij kost 42,50 euro exclusief BTW. Een kerstpakket Extra Blij kost 57,50 euro exclusief BTW. Thibaud is blij om te zien dat steeds meer grote bedrijven Breda Maakt Mij Blij weten te vinden. “Onze kerstpakketten zijn er voor iedereen. Dus voor een particulier die een leuk cadeau wil geven met kerst, tot een bedrijf met duizenden werknemers”, legt hij uit. “Het is heel mooi om te zien dat steeds meer bedrijven bewust de keuze maken om zich lokaal in te zetten. Dat kunnen zij doen door hun kerstpakketten niet bij een landelijke speler, maar bij ons te kopen. Samen maken we Breda blij!”



Help jij ook mee? Meer informatie en het plaatsen van een bestelling kan via www.bredamaaktmijblij.nl/kerstpakket