Laatste kans! Nachtvlucht – Pieter Laurens Mol in Stedelijk Museum Breda

(advertorial) - Speels, poëtisch en gelaagd. Zo valt het oeuvre te omschrijven van de in Breda geboren kunstenaar Pieter Laurens Mol. Nachtvlucht, nog even te zien in Stedelijk Museum Breda, laat een indrukwekkende selectie van het werk van deze internationaal bekende kunstenaar zien vanaf 1965 tot nu.

Het thema van de tentoonstelling is de kleur zwart en de uiteenlopende betekenissen van de duisternis. Naast astronomie liet Mol zich inspireren door alchemie, natuurwetenschappen, mythologie en oude kunst. Net zo veelzijdig als zijn bronnen zijn de vormen waarin hij zich uitdrukt. Dat kunnen installaties, sculpturen of objecten zijn. Maar ook fotowerken, schilderijen en tekeningen behoren tot de soms nooit eerder tentoongestelde werken.



Gratis naar het museum op 12 en 13 november

Wacht niet te lang want het museum is nog t/m 13 november open. Vanaf 14 november gaan de deuren zes maanden dicht voor renovatie en herinrichting van het museum. Voor het zover is, sluiten we het laatste weekend vrolijk af. Op zaterdag 12 en zondag 13 november is een bezoek aan het museum helemaal gratis. Stedelijkmuseumbreda.nl