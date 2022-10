Nog 3 dagen tot Oktoberfestival in Breepark: win last-minute een skyboxtafel voor jou en 7 vrienden!

(Advertorial) - Aanstaande zaterdag is het eindelijk zover. Na lang wachten gaat dan de eerste editie van Oktoberfestival van start bij Breepark. Inmiddels is het feest al voor 95 procent uitverkocht. Wil jij jezelf ook nog verzekeren van een avond vol bier, lederhosen en gemütlichkeit? Wees er dan snel bij!

Duizenden mensen feestend aan lange tafels, genietend van muziek en proostend met bier. Dat is hoe Breepark er aankomende zaterdag uit zal zien. Dan wordt het grootste Oktoberfest van de Benelux namelijk, voor het eerst, in Breda georganiseerd. “We hebben al meerdere edities van het Oktoberfestival georganiseerd in België, maar deze editie in Breda wordt onze grootste ooit!”, vertelt de organisator.

Snollebollekes

Bezoekers kunnen uiteraard bier, biertafels, bratwursten en kostuums verwachten. Verder is er een lange ‘catwalk’ waarop live muziek en entertainment te zien is. Onder andere Snollebollekes zal een feestje komen bouwen. Ook het Feestteam en Jan Biggel zijn van de partij.





Tafels

Voor het festival kunnen bezoekers ‘normale’ tickets of een tafelticket bestellen. “We hebben de zaal opgedeeld in twee zones”, aldus de organisator. “In de ene zone staan allemaal lange tafels. Deze kun je als groep van acht personen reserveren. Deze tafels zijn echter al weken uitverkocht. Daarnaast heb je ook nog een zone met statafels en biertonnen. De mensen die een normaal ticket kopen, kunnen daar plaatsnemen. Zij mogen hun drankjes halen aan de bar.” Het festival vindt binnen in Breepark plaats en duurt van 18.00 uur tot 02.30 uur.

Inmiddels is het festival voor 95 procent uitverkocht. Verzeker jezelf dus nog snel van een kaartje via https://www.tiqs.com/alfred/events/shop/1005.

Winactie

BredaVandaag mag in samenwerking met Oktoberfestival een skyboxtafel voor acht personen inclusief drank (ter waarde van 1250 euro) weggeven! Het ‘VIP skybox deck’ is door BHV Expogroep geplaatst. Oktoberfestival werkt samen met lokale ondernemers, zoals Café Koosie (voor de VIP), om het feest tot een écht Bredaas volksfeest te maken.

Wil jij samen met jouw vrienden het grote Oktoberfest in Breepark bezoeken? Tag jouw vrienden dan onder het bericht op onze Facebook-pagina, en wie weet zit jij 22 oktober samen met jouw vrienden bij het Oktoberfestival!

Ga voor meer info en tickets naar www.oktoberfestival.com.