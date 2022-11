Alle Bredanaars kunnen komend weekend gratis naar Stedelijk Museum Breda

BREDA - Het Stedelijk Museum Breda gaat vanaf maandag 14 november zes maanden dicht voor een grote renovatie en herinrichting van het museum. Daarom heeft het museum besloten om op zaterdag 12 en zondag 13 november het museumbezoek helemaal gratis te maken.

Wil jij het Stedelijk Museum Breda bezoeken? Wacht dan niet te lang. Want vanaf 14 november sluit het museum aan de Boschstraat voor maar liefst zes maanden de deuren voor een grote renovatie en herinrichting. Om van het laatste weekend een feestje te maken, heeft het Stedelijk Museum Breda besloten om het museumbezoek op zaterdag 12 en zondag 13 november volledig gratis te maken. “We sluiten het laatste weekend voor alle veranderingen vrolijk af. Op zaterdag 12 en zondag 13 november is het museum voor iedereen gratis toegankelijk. Neem je buurvrouw mee, ga er met je vrienden op uit of kom gewoon zelf langs!”



“In het museum vertellen onze medewerkers je graag van alles over het nieuwe museum”, vertelt Charissa Wirken van Stedelijk Museum Breda. “En sla ook de documentaire KWATTA in het auditorium en de museumshop met de speciale aanbiedingen niet over. Voor de laatste keer kun je terecht in de De Collectie voor een duik in het verleden. Bekijk de veelgeprezen tentoonstelling van Pieter Laurens Mol, wandel nog eens door de tentoonstelling Razende stilstand - kunst in Breda van 1970 tot nu of bezoek de expositie AIR de Missie die is gemaakt met Park Zuiderhout.”



Op maandag 14 november starten de werkzaamheden en maakt het museum zich klaar voor de renovatie en herinrichting van de tentoonstellingsruimten. Er breekt dan een drukke periode aan om een nóg mooier en beter museum te realiseren dat voor jong en oud de moeite waard is. In een half jaar tijd worden de vloeren vernieuwd en worden maar liefst twee nieuwe vaste tentoonstellingen geproduceerd: De Nassaus van Breda - Kasteel, stad en land en De nieuwe stad én een expositie van Ruud van Empel, een kunstenaar met internationale faam en Bredase roots. De feestelijke heropening van het vernieuwde museum is in mei 2023.

Meer informatie over de renovatie en de herinrichting lees je hier. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de periode tot de heropening, abonneer je dan op de nieuwsbrief via stedelijkmuseumbreda.nl of volg het Stedelijk Museum Breda op sociale media.