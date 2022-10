Open dag bij Zuylen: ‘Gevarieerde happening voor jong en oud’

(advertorial) - Bij Zuylen zijn we ervan overtuigd dat onze open dag iets bijzonders is, maar ontdek het liever zelf en verwonder je over alles dat met uitvaarten te maken heeft. Op zondag 6 november bieden we op ons terrein in Breda een gevarieerd programma voor jong en oud. Dat doen we met muziek, een minimarkt, een koffiekar, kunst, straattheater, een pauwenverblijf, een wonder wall, een begraafpark, Het Huis van Afscheid en ook iets om te eten en drinken.

We zetten onze deuren op Tuinzigtlaan 11 wagenwijd voor je open. Jazeker, ook die van alle vernieuwde ruimtes, het crematorium én het mortuarium. Elke afdeling is open en presenteert zich aan het publiek, zodat je ziet wat voor uitgebreide mogelijkheden we hebben. En overal op het terrein en in de gebouwen staan onze medewerkers voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

“We weten dat mensen het interessant vinden om te zien hoe het er bij ons achter de schermen uitziet. Mensen willen graag zien hoe we begraven en cremeren, hoe de verzorging van een overleden dierbare eruitziet en wat daarbij komt kijken”, zegt Roel Stapper, directeur van Zuylen.

Rouwfiets

We durven wel te stellen dat onze open dag een dynamisch evenement wordt, onder andere dankzij die eerdergenoemde livemuziek, minimarkt, kunst en straattheater. Ook stellen we bijzondere uitvaartkisten tentoon en we laten onze uitvaartvervoermiddelen zien, zoals rouwauto’s en zelfs een rouwfiets. We hopen dat een bezoek aan onze open dag je helpt de waarde van het leven in te zien en tegelijkertijd bewust te zijn van je eigen sterfelijkheid.

We benadrukken graag dat ook kinderen van harte welkom zijn. Sterker nog, wij hopen van harte dat veel jonge kinderen komen kijken. Roel: “Kinderen nemen alles onbevangen tot zich en kunnen je vragen stellen waardoor je even met je ogen moet knipperen.”

Voor iedereen

De open dag is dus voor iedereen: “We vinden het belangrijk dat mensen meer weten over de dood. We willen die bespreekbaar maken om voor nabestaanden open eindjes te voorkomen. En we hopen met onze open dag mensen te helpen een betere keuze maken uit de vele mogelijkheden die we hebben.”

Want die zijn groot. Bij Zuylen onderscheiden we ons door ons complete aanbod. Van crematorium en mortuarium tot begraafplaats: alle faciliteiten die bij een afscheid nodig kunnen zijn, zijn bij ons aanwezig. En het menselijke contact komt inclusief alle nodige nazorg.

Alles natuurlijk met de eigen Zuylen-signatuur. “Onze verbouwingen van de afgelopen jaren laten zien dat je bij uitvaarten ook andere sferen kunt creëren”, zegt Roel. “Het hoeft niet somber te zijn. Wij willen dan ook niet denken in het standaardpatroon qua uitvaartmogelijkheden. Mensen hebben bij ons heel veel opties en die willen we graag onder de aandacht brengen.”



Foto: Ingrid Bertens