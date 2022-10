Jeugd VV Wernhout in nieuwe trainingspakken van vdBuijsInstall

(advertorial) - Een lang gekoesterde wens van de VV Wernhout jeugd is in vervulling gegaan. Alle jeugdelftallen lopen vanaf nu als éénheid in trainingspakken geschonken door vdBuijsInstall.

Bij VV Wernhout is het van origine Wernhoutse bedrijf vdBuijsInstall al jarenlang trouwe sponsor. Zo waren ze onder andere ook zeer betrokken bij het project Gasloos. Door de expertise op dit gebied kan de voetbalvereniging nu in deze dure tijd de energiekosten beperken tot nul. “Kees en Marèse wederom super bedankt!”