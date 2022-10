Bergman Clinics Breda houdt open dag op 5 november

(advertorial) - Vanaf begin september is de vernieuwde kliniek van Bergman Clinics | Bewegen in Breda geopend. In deze focuskliniek kunnen cliënten, als vanouds, terecht voor orthopedische en neurochirurgische zorg op het gebied van heup-, knie, schouder-, voet- en enkel-, hand- en pols, rug- en nekchirurgie. Vol trots toont Bergman Clinics de moderne en sfeervolle locatie aan buurtbewoners, familie, (toekomstige) cliënten en (toekomstige) collega’s.

De moderne focuskliniek in Breda is een antwoord op de groeiende vraag naar orthopedische zorg. De vernieuwde kliniek bestaat uit drie verdiepingen met onder andere een polikliniek, een diagnostisch centrum (röntgen, echografie en MRI), en drie operatiekamers (klasse 1). De state-of-the-art apparatuur, de efficiënte routing en warm ingerichte tweepersoonskamers én het one-stop-shop principe dragen bij aan een prettige zorgbeleving. Vervolgonderzoeken vinden indien mogelijk aansluitend aan de poli-afspraak plaats. Er werken 10 medisch specialisten en ruim 100 (zorg)medewerkers. De verschuiving van planbare zorg vanuit ziekenhuizen naar focusklinieken is al enige tijd gaande en neemt naar verwachting als onderdeel van het overheidsbeleid ‘De juiste zorg op de juiste plek’ de komende jaren alleen maar verder toe. De orthopedische zorg wordt na verwijzing door uw huisarts uitgevoerd en volledig vergoed door de reguliere zorgverzekering.

Open dag 5 november

De kliniek is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd van 12.00-16.00 uur. Het wordt een feestelijke dag met hapjes en drankjes om zo de sfeer van deze fijne locatie te beleven. Gedurende de dag vinden er rondleidingen plaats, geven de medische specialisten uitleg over protheses en kunt u onze zorgmedewerkers ontmoeten. Adres: Takkebijsters 5a, Breda

Over Bergman Clinics Nederland

Bergman Clinics is al bijna 30 jaar een van de meest vooraanstaande ketens van zelfstandige klinieken met meer dan 70 focusklinieken, verspreid over Nederland. De focusklinieken richten zich op het aanbieden van hoogwaardige planbare medische zorg, waarbij de cliënt en de aandoening centraal staan. Bergman Clinics is specialist voor veelvoorkomende behandelingen op het gebied van Bewegen, Ogen, Vrouw, Uiterlijk, Hart, Maag & Darm en Huid & Vaten. Jaarlijks ontvangt Bergman Clinics in Nederland, meer dan 230.000 cliënten. Bij Bergman Clinics Nederland werken meer dan 2.200 medewerkers en meer dan 250 specialisten. De klantwaardering van Bergman Clinics op zorgkaartnederland.nl is gemiddeld een 8,9. Zie ook www.bergmanclinics.nl.



