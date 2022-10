Merkenbureau Merk-Echt viert 25-jarig bestaan met grote opruimactie

(advertorial) - Het Bredaas merkenbureau Merk-Echt bestaat 25 jaar. Al 25 jaar is het bureau gevestigd in Breda, en sinds oktober 2021 heeft Merk-Echt ook een pand in Amsterdam. Het bedrijf koos een bijzondere manier om het jubileum te vieren: Met een grote opruimactie door de binnenstad van Breda en een afsluitend feest bij Bar Copa.

In 1997 startte Merk-Echt klein in Breda. Maar in de afgelopen 25 jaar is het bedrijf hard gegroeid. Inmiddels werken er 43 mensen en is Merk-Echt het nummer 2 Merkenbureau van Nederland. Ook heeft het bedrijf een tweede kantoor geopend in Amsterdam. “Onze core business is merkregistraties. We zetten ons in voor ondernemend Nederland. Van het registreren van merkrechten tot het beheren en bewaken ervan: een merk is bij ons in de beste handen.”

Opruimactie

Merk-Echt besloot het 25-jarig jubileum op een unieke manier te vieren. Namelijk met een grote opruimactie met alle collega’s in de Bredase binnenstad. Dit tot blijdschap van wethouder Duurzaamheid en Afval Peter Bakker. Hij kwam afgelopen vrijdag langs bij Merk-Echt om hen te bedanken voor de mooie manier waarop het bedrijf het 25-jarig bestaan vierde.

De kernwaarden van Merk-Echt zijn rechtvaardig, duidelijk en echt. Het bedrijf is al drie keer genomineerd voor de FD Gazellen, en ook dit jaar is het bureau weer genomineerd. “We hebben een mooie donatie gedaan aan de voedselbank. Gezien alle stijgende kosten willen we graag mensen helpen die het moeilijk hebben. We willen elk jaar 1% v/d winst, 1 % van onze tijd en 1% van onze producten (merkregistraties) weggeven. Dit jaar gebruiken we 1 % van onze tijd voor het opruimen van plastic in Breda.”

Over Merk-Echt

Merkenbureau Merk-Echt onderscheidt zich door de persoonlijke en betrokken aanpak. Het bedrijf denkt graag mee met ondernemers en handelt snel en adequaat. “We vinden korte lijntjes erg belangrijk. We werken niet uurtje-factuurtje, maar zetten in op persoonlijk en professioneel advies.” Wil jij meer weten over Merk-Echt? Ga naar de website www.merk-echt.nl.

Je kunt altijd vrijblijvend bij Merk-Echt aankloppen. “We horen regelmatig terug dat bij andere merkenbureaus ‘de teller’ gaat lopen zodra er een vraag wordt gesteld. Dat is absoluut niet onze werkwijze en stijl. We denken met je mee en voorzien je – in principe kosteloos – van een eerlijk en gedegen advies.”