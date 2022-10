Al 25 jaar internetbazen: Zelfsturend digital agency Netvlies viert jubileum

(advertorial) - Op 17 oktober bestond digital agency Netvlies 25 jaar. Van het ontwikkelen van internetbrochures in 1997 naar digitale transformaties anno 2022: het Bredase bureau wil altijd voorsprong creëren voor haar opdrachtgevers. “Waar we begonnen in een pioniersmarkt waarin internet nog vooral een belofte was, zit het nu overal in verweven. De digitale markt is de afgelopen kwarteeuw veel breder en complexer geworden en het is ons altijd goed gelukt hierin voorop te blijven lopen”, vertelt Jochem Vlemmix, oprichter Netvlies.

Tijdens de oprichting stond Netvlies bekend als jongste bedrijf van Nederland, met drie oprichters van 16 jaar oud. Jochem Vlemmix zat nog op school toen hij samen met Jos Govaart en Jeroen Thoolen het internetbureau startte. De pioniers bouwden toen vooral bestaande brochures om naar statische websites. Door de enorme groei in opdrachten werden de eerste medewerkers al snel aangenomen.

Vlemmix is na 25 jaar nog steeds directeur en vormt het directieteam inmiddels met Tomas van den Nieuwendijk (sinds 2006) en Philip Lomans (sinds 2010). En al zijn ze echte online ‘bazen’, deze titel wordt bij Netvlies nooit gebruikt. Het bureau was namelijk in 2012 een van de eerste bedrijven in Nederland die geheel zelforganiserend ging werken, zonder bazen dus. Jochem Vlemmix: “Wij waren daar echt koploper in en schaften alle managementlagen af en kijken nu vooral naar het talent van onze collega’s.” Maar Netvlies onderscheidt zich ook op andere manieren als werkgever. Zo zijn bijvoorbeeld de vakantiedagen onbeperkt. “Wij geloven er in dat als iemand doet wat hij leuk vindt en waar hij goed in is, het resultaat als vanzelf volgt. Zelfstandigheid is daarbij essentieel.”

Digitale transformaties

Netvlies is niet alleen koploper als ondernemer of werkgever, maar ook op technologisch gebied. Het is één van de meest toonaangevende en innovatieve bedrijven in Nederland op het gebied van end-to-end digitale oplossingen en sleepte al meerdere awards hiervoor in de wacht. Zoals recent nog drie Drupal Splash Awards, waaronder die voor overall beste inzending en twee gouden Dutch Interactive Awards. “Tegenwoordig bouwt Netvlies uiteraard niet meer alleen websites. We houden ons bezig met de digitale transformatie van een bedrijf, dat is echt iets anders. Het heeft veel meer impact. Voor ons, maar zeker voor de opdrachtgever.”, aldus Vlemmix.

“Als voorbeeld een prijswinnende case van Rijschool WOLF uit Breda, waarbij eerst een online strategie werd ontwikkeld en vervolgens een marketing dashboard en een leerlingenapp. De app helpt leerlingen bij het halen van hun rijbewijs. Alle vaardigheden die je moet beheersen staan er in, inclusief jouw score en huiswerk van je instructeur. Ga je volgende les straatje keren, dan stuurt de app je een uitlegvideo. Lessen betalen, plannen en wijzigen loopt allemaal via de app. Deze is gekoppeld met het planningssysteem, financiële administratie en iDeal. Tot slot verzorgt Netvlies ook het onderhoud en doorontwikkeling. Door de digitale transformatie is de tevredenheid van de klanten van WOLF sterk gestegen, is er 250% meer efficiëntie bij de klantenservice en is het aantal proeflessen enorm gestegen bij gelijke marketingkosten. Daarnaast is de lesuitval met 50% gedaald. Dit illustreert het effect van digitale oplossingen waarbij strategie, technologie en marketing goed geïntegreerd zijn.”

Toekomst

Momenteel vindt er een grote consolidatieslag in de internetsector plaats. Om relevant te blijven is het daarin meegaan of specialiseren in bepaalde deelgebieden. Dat laatste wil Netvlies niet. Vlemmix: “We willen een full-service bureau blijven, daarom hebben we er vorig jaar voor gekozen om ons aan te sluiten bij bureaugroep 4NG, met in totaal 9 bureaus en 350 medewerkers. Tomas, Philip en ik participeren nu in 4NG. Dit biedt ons vooral veel groei- en ontwikkelkansen. Dus op naar het volgende jubileum!”

Over Netvlies

Netvlies is een full-service bureau met technologische expertise op het gebied van Drupal, WordPress, Symfony en Sylius en veel kennis en ervaring op het gebied van online strategie en digital marketing. Daarnaast beschikt Netvlies over een state-of-the-art service en security-afdeling hosting en SLA. Kijk voor meer informatie op www.netvlies.nl.