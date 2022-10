Alle Bredase helden verzamelen: ‘Meld nu jouw jeugdheld aan’

(advertorial) - Een zoon die snel schakelde toen zijn vader een hartaanval kreeg. Een buurjongen en zijn vrienden die zich inzetten voor het reptielenhuis. Een nichtje die 2 keer per week op de koffie gaat bij de eenzame oudere buurvrouw. Of een leerling die vrijwilliger is bij een Bredase stichting.

Dit zijn allemaal voorbeelden van Bredase jeugdhelden. Ken jij een jongere die zich belangeloos inzet voor een goed initiatief en daarvoor in het zonnetje gezet mag worden? Is deze persoon niet ouder dan 18 én woont die ook nog eens in Breda? Meld deze jeugdheld dan nu aan voor een jeugdlintje. Je hebt nog maar een paar dagen, want het is bijna 31 oktober en dan sluiten de aanmeldingen voor dit jaar.

In Breda worden ieder jaar de jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren die zich vrijwillig inzetten om van Breda een nog mooiere stad te maken. Dit jaar gebeurt dat op zaterdag 19 november. Afgelopen jaar ontvingen maar liefst 8 jongeren een lintje. Met een feestelijke bijeenkomst op het stadhuis kregen zij van burgemeester Paul Depla hun lintje.

Ken jij een jongere die dit jaar een lintje verdient? Meld deze jeugdheld tot en met 31 oktober aan op de website van de Gemeente Breda.