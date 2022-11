Een warm welkom bij BSI Breda: Dé specialist in duurzame installaties

(advertorial) - Verwarmen, koelen en verduurzamen: Dat zijn de drie pijlers van BSI Breda. Al 65 jaar is BSI Breda dé specialist in duurzame installaties. “We leveren hoge kwaliteit en we werken met gemotiveerde, ambitieuze monteurs die plezier hebben in hun vak. Dat is onze kracht”, legt Patrick uit. BSI Breda wilt graag uitbreiden, en zoekt daarvoor nieuwe collega’s.

In de afgelopen 65 jaar heeft BSI Breda haar werkzaamheden fors uitgebreid. Toen het bedrijf startte, verhuurde BSI Breda keukengeisers en elektrische boilers. Inmiddels biedt het bedrijf diverse oplossingen op het gebied van zowel verwarmen, koelen als verduurzamen. Denk daarbij aan cv-ketels, warmtepompen, warmwater oplossingen, zonnepanelen, airco’s en ventilatie. “We bieden onze klanten maatwerk en helpen hen het wooncomfort te vergroten”, legt Patrick uit. “Inmiddels hebben we ruim 25 mensen in dienst, mannen en vrouwen, met zowel nieuwkomers als collega’s die meer dan 10 jaar bij ons werken. Maar de bedrijfscultuur is niet veranderd. Daar ben ik trots op. Een werknemer is bij ons geen nummer.”

Vrijheid en flexibiliteit

De monteurs van BSI Breda zijn enthousiast over de sfeer binnen het bedrijf. “Het is een platte organisatie met korte lijntjes. Dat werkt heel prettig. Ook is de sfeer tussen de collega’s goed. Dat is belangrijk voor het werkplezier”, vertelt monteur René. Monteur Michael is daarnaast blij met de vrijheid die hij binnen het bedrijf krijgt. “Er wordt goed geluisterd naar onze wensen. Zo mogen we werken met de gereedschappen en materialen die we zelf prettig vinden, en richten we onze werkbus naar eigen wensen in.”

“We richten ons werkgebied steeds meer op Breda en omgeving, waardoor onze monteurs nooit lang achter het stuur hoeven te zitten”, vertelt Patrick. En via een tablet wordt het administratieve werk tot een minimum beperkt. Zo kunnen monteurs de focus leggen op het werk waar het om draait: Installeren, onderhouden en het bieden van goede service.

Afwisseling

Het werk van de monteurs bij BSI Breda is enorm divers. Monteurs krijgen de mogelijkheid om zich allround te ontwikkelen, of zich te specialiseren in een werkgebied waar hun interesse ligt. “De nieuwe technieken, dat geeft ons elke dag de uitdaging in de praktijk”, zegt monteur Pirmin. Ook zij-instromers Kevin en Martijn krijgen de kans bij BSI Breda om het vak bij te leren en zijn enthousiast over de diversiteit in hun werk. Kennis wordt met elkaar gedeeld, er is goed contact met de leveranciers en er worden de nodige opleidingen en trainingen geboden.

BSI Breda werkt voor particulieren en voert werkzaamheden uit aan bestaande woningen. Het bedrijf verricht dus geen installaties bij grote nieuwbouwprojecten. Op die manier wordt ‘lopendebandwerk’ voorkomen. Voor Maikel, die al 22 jaar bij BSI Breda werkt, is het klantcontact één van de leukste onderdelen van het werk. “In alle jaren dat ik bij BSI Breda werk, heb ik steeds meer vaste klanten gekregen. Dat vertrouwen is ontzettend leuk om te zien.” De dankbaarheid is dan ook groot wanneer je goed werk levert. Monteur Raoul vult hem aan. “Je lost het op voor de klant, die is blij en daar haal je je voldoening uit.” BSI Breda is geen prijsvechter, maar maakt juist het onderscheid in kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat wordt bij onze klanten enorm gewaardeerd.

Vacatures

Vanwege de grote vraag naar duurzame installaties groeit BSI Breda door. Daarom is het bedrijf op zoek naar nieuwe collega’s. “Daarbij staan enthousiasme en ambitie voorop”, benadrukt Patrick. “Voor ons is een indrukwekkend CV zeker niet het belangrijkste. Wij zoeken monteurs die goed bij BSI Breda passen. Dat zijn mensen die gemotiveerd zijn, en goede service en kwaliteit willen bieden. En mensen die zin hebben in de uitdaging die deze constant ontwikkelende branche biedt!”

Heb jij interesse in werken bij BSI Breda? Als ervaren monteur, of als zij-instromer? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact

BSI Breda is sinds 2020 gevestigd aan Rithmeesterpark 27, 4838 GZ

Mail: info@bsibreda.nl

Telefoon: 088-7530000

Website: www.bsibreda.nl