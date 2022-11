Cloetta Holland verhuist hoofdkantoor naar Breda

(advertorial) - Cloetta Holland BV, het moederbedrijf achter de merken Red Band en Venco verhuist haar hoofdkantoor medio 2023 van Oosterhout (bedrijvenpark Hoevestein) naar Breda, waar het zich gaat vestigen aan het Chasséveld. Alle 160 werknemers met standplaats Oosterhout zullen de overstap naar Breda maken.

“De goede bereikbaarheid van de stad Breda en de centrale ligging van het nieuwe kantoor in de stad, gecertificeerd met energielabel A, heeft ons doen besluiten te verhuizen. De nieuwe locatie zal een groot gedeelte van ons personeel stimuleren met het openbaar vervoer en met de fiets naar kantoor te komen. Wij kijken er naar uit terug te gaan naar de stad waar het voor Red Band in het verleden allemaal is begonnen”, aldus Ewald Frénay, Area President bij Cloetta.

Carla Kranenborg-van Eerd, wethouder economische zaken Breda: “Zoet zit van oudsher in de genen van Breda. Dus dat Cloetta Holland ervoor kiest het hoofdkantoor in Breda te vestigen, past helemaal bij onze historie. Maar ook bij onze ambities van nu: groen, gastvrij en grenzeloos. Het Bredase ondernemersklimaat krijgt met deze internationale wereldspeler een flinke boost. Namens het gehele gemeentebestuur heet ik alle 160 medewerkers van Cloetta van harte welkom in het hart van onze stad”.