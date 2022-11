Alles wat je moet weten over zorgtoeslag

(advertorial) - Als inwoner van Nederland ben je aan enkele verplichtingen gesteld. Zo ben je verplicht om netjes belasting te betalen, om je aan de wet te houden en om een zorgverzekering af te sluiten.

Een zorgverzekering is voor iedereen in ons land verplicht. Indien je nog onder de 18 jaar oud bent, val je onder de zorgverzekering van je ouders. Ben je echter bijna 18? Dan is het de hoogste tijd om een zorgverzekering af te sluiten.

Vanaf de leeftijd van 18 moet je verplicht een zorgverzekering hebben. Het advies is om in ieder geval elk jaar goed naar je zorgverzekering te kijken. Met overstappen naar een andere zorgverzekering kun je mogelijk een hoop geld besparen.

Een zorgverzekering is hoe dan ook prijzig. Dit geldt voor een zorgverzekering voor een 18 jarige, maar ook als je ouder dan 18 bent. Je betaalt minimaal 100 euro per maand, waardoor de jaarlijkse kostenpost vrij fors is. Gelukkig biedt de overheid wel een zorgtoeslag aan.

Wat is de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is een speciale toeslag die door de overheid in het leven geroepen is. Als je jaarinkomen onder een bepaalde grens valt, kun je deze toeslag aanvragen. De toeslag dient vervolgens als aanvulling op je inkomen.

Dat de overheid met deze zorgtoeslag is gekomen, heeft een duidelijke reden: niet iedereen is in staat om de zorgverzekering te betalen. Als een persoon bijvoorbeeld een minimuminkomen heeft, vormt de zorgverzekering een té grote kostenpost. Met de zorgtoeslag tracht de overheid om de zorg voor een dergelijk persoon betaalbaar te houden.

Voor wie is de zorgtoeslag bestemd?

De zorgtoeslag is bestemd voor mensen die dit nodig hebben. Om dit te bepalen, heeft de overheid enkele eisen gesteld. Zo moet je 18 jaar of ouder zijn, moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben, moet je de Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning hebben, mag je inkomen niet te hoog zijn en mag je vermogen niet te hoog zijn. Ben je getrouwd? Dan telt het gezamenlijke inkomen en vermogen.

De bedragen voor het inkomen en het vermogen veranderen jaarlijks. Voordat je zorgtoeslag aan kunt vragen, moet je dus goed onderzoek doen naar de actuele bedragen. En verandert je inkomen of vermogen? Dan moet je dit direct doorgeven aan de Belastingdienst/overheid; daarmee voorkom je dat je later veel toeslagen terug moet betalen.

Hoe kun je zorgtoeslag aanvragen?

Zorgtoeslag aanvragen doe je via de website Toeslagen.nl. Klik daar op ‘Mijn Toeslagen’, log in met je DigiD en vul alle gevraagde gegevens in. Uiteraard moet je eerlijk zijn over je inkomen en vermogen; dit wordt namelijk gewoon gecontroleerd.