Vrienden van BredaVandaag mogen gratis naar het kerstcircus

ETTEN-LEUR / BREDA - Wil jij genieten van een magische kerst? Dan ben je bij het Kerstcircus van circusdirecteur Kevin van Geet (29) aan het juiste adres! Bij het Kerstcircus Etten-Leur beleef je magische show voor het hele gezin. En omdat je kerst natuurlijk samen viert, mogen alle Vrienden van BredaVandaag gratis het kerstcircus bezoeken.

De teleurstelling was vorig jaar groot bij circusdirecteur Kevin van Geet. Hij stond te springen om met zijn kerstcircus voor de 7e keer neer te strijken in ‘zijn’ Etten-Leur. Maar de strenge coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Maar nu, een jaar later, gaat het dan eindelijk gebeuren. Vanaf 23 december genieten bezoekers weer van het Kerstcircus Etten-Leur.

“Voor mij voelt het kerstcircus in Etten-Leur echt als thuiskomen”, vertelt Kevin, die de jongste circusdirecteur van Nederland is, enthousiast. “Na al die jaren begint het echt een traditie te worden voor onze bezoekers, en trekken we publiek uit heel Zeeland en West-Brabant.”

Nieuw programma

Het publiek kan ieder jaar rekenen op een compleet nieuw circusprogramma. “Onze kracht is dat het qua opzet heel groots is. We hebben de mensen heel veel te bieden qua acts en sfeer. Maar tegelijkertijd zit je er als publiek echt bovenop. Dat onderscheidt ons van andere grote shows in de kerstperiode. Bij ons wordt het publiek echt nog hooggeëerd”, vertelt Kevin trots.

“We hebben dit jaar weer een heel sterk programma gevuld met internationale artiesten. Zo sluiten we af met een heel sterk luchtnummer uit Italië dat op het circusfestival nog bekroond is. Dat is echt heel spectaculair.” De voorstellingen van het kerstcircus worden live begeleid door het Circusorkest. Daarnaast worden enkele acts begeleid door Alexandra Guerbey. “Zij is een fantastische zangeres uit Oekraïne. Dit zal zowel de algemene beleving als ook het kerstgevoel een grote boost geven”, vertelt Kevin enthousiast. “Het kerstcircus Etten-Leur is echt een circus van weleer, maar dan wel eigentijds verpakt. En van jongleurs tot clowns, we hebben alles wat erbij hoort. Het is een circus voor iedereen.”

Kerst vier je samen

Kevin werkt met zijn kerstcircus nauw samen met bedrijven en organisaties uit de regio. “Kerst vier je samen, en het Kerstcircus doen we ook samen. We hebben heel goede contacten met de gemeente en we hebben een aantal sociaal culturele projecten waaraan we onze bijdrage leveren. Ook werken we veel met lokale bedrijven samen.” Daar is Uitgeverij de Bode er één van. Daarom mogen Vrienden van BredaVandaag op zaterdag 24 december gratis naar het Kerstcircus in Etten-Leur. En omdat je kerst samen viert, mogen zij natuurlijk ook iemand meenemen. “We gaan er een groot feest van maken!”

