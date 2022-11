OpleidingsCentrum West-Brabant houdt inloopmiddag op 18 november

(Advertorial) - OpleidingsCentrum West-Brabant opent op vrijdag 18 november haar deuren voor belangstellenden.

Ben jij leerplichtig maar wil je niet meer elke dag de schoolbanken in? Heb je het helemaal gehad met school en wil je werken met je handen? Kom dan naar Opleidingscentrum West-Brabant.

Ontdek waar je talenten liggen

Hier volg je de Praktijkopleiding Bouwen, Wonen en Onderhoud (MBO niveau 1, entree). We leren je het vak en we brengen je theorie en werknemersvaardigheden bij. Zo ontdek je waar je talenten liggen en maak je op een leuke manier werk van je toekomst.

Sfeer proeven

Tijdens de inloopmiddag kunnen jongeren, maar ook hun ouders/verzorgers/begeleiders, met toekomstige docenten en medestudenten praten, de sfeer proeven en kennis maken met de opleidingen. Geïnteresseerden zijn welkom op vrijdag 18 november, van 11.00 tot 15.00 uur. Ook volwassenen die zich willen laten om- en bijscholen in de bouw zijn welkom.

Branchecertificaat

OpleidingsCentrum West-Brabant heeft verschillende opleidingsmogelijkheden met branchecertificaat.

Interesse?

Komt deze dag je niet uit maar heb je wel interesse? Neem dan contact met ons op via de mail: info@opleidingscentrumwestbrabant.nl of telefonisch: 076-2030061. Dan plannen we graag iets anders voor je!

OpleidingsCentrum West-Brabant

Waterman 1a

4891 TL Rijsbergen

www.praktijk-opleiding.nl