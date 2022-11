Open avond beroepsonderwijs op alle Curio mbo-locaties op 17 november

(Advertorial) - Het middelbaar beroepsonderwijs staat volop in de belangstelling. Een beroepsopleiding biedt veel en leuke praktijkervaring. En de kans op een goede baan is groot. Donderdag 17 november is er op alle mbo-locaties van Curio in Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en Hoogerheide een open avond. De beroepsopleider van de regio stelt haar deuren open voor leerlingen die sfeer willen proeven op hun toekomstige school. Maar vooral ook om te zien en horen wat er allemaal gebeurt. Belangstellenden zijn van harte welkom met hun ouders/verzorgers. Aanmelden kan via curio.nl/mbo/kiesjouwmbo.

Een studiekeuze maken is niet makkelijk. Online kan veel worden gevonden, vertoond en verteld. Maar persoonlijk contact leidt vaak tot betere vragen en antwoorden. Docenten en studenten delen tijdens de open avond hun kennis en ervaring. Zo geven ze een zo goed mogelijk beeld van de verschillende opleidingen. Van automonteur tot voedingsspecialist. En van ondernemer tot doktersassistent. Wat ga je later nu precies doen in zulke beroepen? En past dat bij jou?

Meerdere voorlichtings- en keuzemomenten helpen

Omdat één open dag misschien niet genoeg is, biedt Curio een volledig keuzepakket voor toekomstige mbo-ers aan. Op de website kan de leerling via de studiekiezer verschillende stappen doorlopen in het studiekeuzeproces. Van breed naar heel gericht kunnen ze zich oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Voorlichtingsvideo’s die meer vertellen over een domein; bijvoorbeeld gebouwde omgeving. Maar ook webinars over specifieke opleidingen in de retail. En dan zijn er nog meeloopdagen, waar leerlingen in de lessen kennismaken met de docenten en studenten. Op deze manier krijgen leerlingen een brede indruk. En kunnen ze de opleiding vinden die bij ze past.

Over Curio

Curio is de beroepsopleider van West-Brabant. Het vmbo, mbo en overig aanbod van Curio biedt talloze relevante en interessante opleidingen voor jong en oud. Onderwijs waarin leerlingen en studenten centraal staan. Curio leidt hen op tot deskundige, nieuwsgierige en zelfbewuste vakmensen. Vakmensen die het beste uit zichzelf willen halen en hun talenten willen ontwikkelen. Deze talenten kunnen zo aan de slag bij bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio. Ze zijn voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Curio laat leerlingen en studenten groeien.