Tijdens het WK in Qatar worden weer leuke wedstrijden gespeeld

(Advertorial) - Het is bijna weer tijd om te genieten van de beste voetbalwedstrijden die wereldwijd gespeeld gaan worden. Het WK voetbal gaat met een paar dagen weer beginnen. Dit jaar vindt het WK plaats in Qatar en daar zijn erg veel meningen over te vinden. Ongeacht deze verschillende meningen zullen er vooral weer zeer leuke wedstrijden aan voetbal te zien zijn.

De beste landen van de hele wereld hebben zich dit jaar weer geplaatst voor het WK. Zo is het mogelijk om de beste spelers van de hele wereld te kunnen zien tijdens dit toernooi. Het EK vond vorig jaar paas plaats vanwege corona, waardoor we recent de Europese landen in actie hebben zien komen. Nu zijn de landen van andere continenten echter ook weer aanwezig. Op deze manier zal het WK voetbaltoernooi van dit jaar weer geweldige landen en wedstrijden laten zien.

De poules van het WK

Eerst is het tijd om naar de poules van het WK te gaan. Dit zal dan ook de eerste twee weken plaats gaan vinden. Bij deze poules kan er op een leuke manier genoten worden van een paar geweldige wedstrijden. Door de indelingen van de poules is het mogelijk om leuke wedstrijden van grote landen te gaan zien. Er zijn namelijk een paar poules waarbij grote bekende landen al tegen elkaar moeten spelen. Hierdoor is het vroeg in het toernooi van het WK dit jaar mogelijk om geweldige wedstrijden te aanschouwen. Eén van deze wedstrijden is bijvoorbeeld het potje tussen Duitsland en Spanje. Naast deze wedstrijd zijn er ook nog andere varianten van wedstrijden die gaan zorgen voor leuke resultaten. België tegen Marokko zal onder andere ook een leuke wedstrijd gaan opleveren. De voorspelling voor België - Marokko kan je zelf bedenken om er zo achter te komen of jouw mogelijke uitslag uiteindelijk de juiste is.

Het Nederlands elftal in 2022

Voor het Nederlands elftal is het ook weer tijd om mee te gaan doen aan het WK. Hierdoor kan het elftal van ons eigen land leuke resultaten gaan behalen. Nu Louis van Gaal aan het roer staat als bondscoach, is het mogelijk om met een geweldig team leuke prestaties neer te gaan zetten. Hierbij zal Nederland eerst de poulefase door moeten gaan komen. Tijdens deze poulefase zal het team drie wedstrijden gaan spelen. Deze wedstrijden vinden plaats tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Het is voor Nederland dus mogelijk om ook tegen het gastland Qatar te spelen tijdens de poulefase van dit WK. Deze potjes gaan leuke wedstrijden opleveren en het is dan zeker de moeite waard om de wedstrijden te gaan kijken.