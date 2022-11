Zo houd jij je telefoon in topconditie

(advertorial) - Je hebt net een hoop geld uitgegeven aan een van de nieuwste en beste telefoons van dit moment, de iPhone 14 Pro Max. Maar nu je dit prachtige stukje technologie hebt, wil je er natuurlijk voor zorgen dat hij in deze perfecte staat blijft. WIj geven jou enkele tips om je nieuwe iPhone in zo’n goed mogelijke staat te houden.

1) Koop een hoesje

Ja dat klopt, vroeger was dit misschien niet een van de meest stijlvolle opties. Gelukkig is er tegenwoordig veel keuze tussen verschillende soorten, maten en kleuren iPhone 14 Pro Max hoesjes. Zo kun je uitpakken met een hoes van echt leer of ga je toch liever voor een fel kleurtje met een leuke print, het kan allemaal. Let wel op dat het hoesje beschikt over MagSafe, anders moet je het hoesje verwijderen voordat je jouw iPhone draadloos kunt opladen.

2) Wees voorzichtig met screenprotectors

Screenprotectors kunnen je scherm goed vrij houden van krassen en zelfs barsten, maar ze kunnen ook gemakkelijk stof en vuil verzamelen, wat dan weer lastig schoon te maken is. Als je besluit om een screenprotector te gebruiken, zorg er dan voor dat je deze regelmatig schoonmaakt en dat je er eentje kiest die perfect aansluit bij jouw iPhone. Kleine tip, kijk naast een screenprotector ook eens naar een camera protector. De camera’s van tegenwoordig zijn namelijk zo groot dat ze ook wel wat extra bescherming verdienen.

3) Vermijd extreme temperaturen

Je telefoon is ontworpen om binnen een bepaald temperatuurbereik haar werk te doen. Als het te warm of te koud wordt, kunnen de interne onderdelen van je telefoon beschadigd raken. Het is dan ook belangrijk om voor een koele, droge plek te zorgen waar jij je smartphone zowel op het strand als op de piste kunt bewaren.

4) Houd hem schoon

Net zoals iedereen neem ook jij jouw iPhone overal mee naartoe waardoor de kans op vuil in de kieren en aansluitingen van je telefoon niet te voorkomen is. Zorg er daarom ook voor dat je je telefoon met enige regelmaat schoonveegt met een zacht doekje of een alcoholvrij reinigingsdoekje. Daarnaast kan het ook handig zijn om de poorten van de telefoon zo nu en dan eens schoon te maken met een satéprikker. Te veel rotzooi in de oplaadpoort kan er namelijk voor zorgen dat je iPhone niet altijd even goed oplaad.

Door deze eenvoudige tips te volgen, kun je ervoor zorgen dat jouw nieuwe iPhone er jarenlang als nieuw uitziet! Geniet dus van je nieuwe aankoop en vergeet er zeker niet zuinig op te zijn.