Uitbreiding BOM Engineering is een reis van bijna 30 jaar

(Advertorial) - Het feest van afgelopen vrijdag was een goede weerspiegeling van de bijna 30 jaar aan groei bij BOM Engineering. Met een heuse vlucht is dit met zo’n duizend genodigden (bestaande uit personeel, vrienden en zakenrelaties) uitbundig gevierd.



De reden van het grootse feest is de uitbreiding van het gebouw aan de Emmerblok 16. Het gebouw is met bijna vijftig meter verlengd en biedt, door twee nieuwe assemblagehallen en een kantorenstrook van twee verdiepingen, ruimte voor expansie. Volgens directeur/mede-eigenaar Jeroen Bom een nodige stap in het bedrijf. “We groeien met onze relaties mee en dat moeten we wel kunnen blijven faciliteren. Inmiddels hebben we ruim honderd mensen in vaste dienst en is er nog steeds behoefte aan goede techneuten die samen met ons verder willen bouwen aan de toekomst.” Ondanks de enorme uitbreiding en de ontwikkelingen die BOM Engineering de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zijn ze nooit van hun standpunten afgeweken. “We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.” Transparantie staat dan ook hoog in het vaandel bij het bedrijf. De drijfveer om zich te blijven ontwikkelen, zowel binnen het bedrijf als binnen de opdrachten die ze krijgen, wordt van bovenaf doorgegeven. Al sinds het begin lijkt er één mantra te zijn: ‘Dat kan niet, bestaat niet’. En die mantra was duidelijk te zien tijdens het uitgebreide openingsfeest van afgelopen vrijdag. Om stipt 18:01 uur begon de reis voor BOM Engineering en de feestgangers.



Startend in een vertrekhal bij de check-in balie met bagageband, werden de genodigden langs een giftshop, een douane met bodyscanners en meerdere tax free shops geleid naar een gate om daar vervolgens zogenaamd het vliegtuig in te stappen. Kortom, de gloednieuwe aanbouw van het bedrijfspand was omgetoverd tot een heuse luchthaven. Aan de hand van een mix aan licht, geluid, video’s en een hele entourage aan acteurs en dansers waande men zich daadwerkelijk in de illusie dat ze met ‘reisorganisatie’ BOM TOURS zouden gaan vliegen. “Ik kreeg onlangs nog de vraag hoelang we op pad zouden gaan, zodat ze hun koffers konden pakken.” Oprichter John Bom vertelt lachend hoe ze tijdens de voorbereidingen alles deden om de genodigden in deze waan te laten.



De avond zelf zat hem in de details. Van servetten tot aan de rolkoffers, alles was in het thema van BOM TOURS. Ook aan speciale gasten was gedacht. De bezoekers van het feest werden bij de vertrekhal al begroet door niemand minder dan Robert ten Brink om ze een goede reis te wensen. Xander de Buisonjé was ook van de partij en mocht de rol van piloot op zich nemen. Als verrassingsact was Belle Perez aanwezig om op te treden. Zelfs het eten en drinken was geheel in stijl: stewardessen met vliegtuigtrolleys en een gehele sushibar.



Met een klein team is BOM Engineering ruim een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. Speciaal voor de heropening pakten ze groots uit, met een luchthaven als symboliek voor de reis die ze sinds 1993 maken. De heropening, ter ere van de grote aanbouw die BOM Engineering zojuist heeft afgerond, was dan ook een reflectie van de werkwijze van het bedrijf. Het feest was tot in de puntjes verzorgd. In maart werden de ‘Save the dates’ naar de genodigden gestuurd, toen al in thema. Later in het jaar werd er een reisfolder met daarin bagagelabels verzonden. “We kregen op een gegeven moment een telefoontje van een relatie met de vraag hoelang we op reis zouden gaan, zodat zijn vrouw vrij kon vragen.” Zo’n vier weken voor het feest werden de ‘vliegtickets’ opgestuurd. Ook toen ging de telefoon weer bij BOM Engineering. “Toen kregen we ineens de mededeling van iemand dat hij helaas niet mee kon gaan vanwege vliegangst.” Jeroen en John lachen bij de herinneringen.



Jeroen geeft aan dat BOM Engineering in de afgelopen 30 jaar, samen met haar relaties, mooie ontwikkelingen heeft mogen doormaken. “Maar we zijn als bedrijf nog lang niet klaar met reizen” sluit hij af met een knipoog.