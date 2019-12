Jaaroverzicht 1/6: Van een onrustige jaarwisseling tot dichte slagbomen

BREDA - Van 2019 was een veelbewogen jaar voor de stad. Er ware grote evenementen. Er gingen gebouwen naar de vlakte, en nieuwe panden verrezen. Er waren Bredanaars die bijzondere avonturen beleefden. Er waren hartverwarmende initiatieven. Maar ook afschuwelijke misdaden. Wij blikken terug aan de hand van een aantal veelgelezen nieuwsartikelen. Vandaag januari en februari.

Extreem onrustige jaarwisseling

Het einde van 2018 en het begin van 2019 is roerig voor Breda. Bij een vuurwerkincident aan de Arenberglaan raakten twee kinderen gewond. Een auto aan de Dijklaan brandde uit, evenals een auto aan de Emerparklaan. Aan de Tramsingel vond een steekincident plaats. Lees hier verder.

Campie stopt ermee

De eerste reflex voor veel Bredanaars als ze op zoek zijn naar gereedschap, onderdelen of sleutels? Op naar Campie aan de Haagweg. Maar in januari kwam het nieuws dat die reflex afgeleerd moet gaan worden. Want: "We stoppen ermee, inderdaad", beaamde eigenaar Dick Zonneveld. Dit tot grote verrassing en verbazing van veel Bredanaars. Lees hier verder.

Filerijden bij Jumbo/Aldi door sluiten slagbomen

De Jumbo en Aldi aan de Belcrumweg zijn de parkeeroverlast van buurtbewoners en de Rechtbank meer dan zat. Reden voor de twee supermarkten om de slagbomen op de parkeerplaats weer te gaan gebruiken. Bezoekers van de Rechtbank of andere bezoekers plaatsten voorheen de auto op de gezamenlijke gratis parkeerplaats van de Jumbo en de Aldi. "Daardoor konden onze eigen klanten en die van de Aldi niet meer parkeren op de parkeerplaats", vertelde Ron Brouwers, filiaalmanager van de Jumbo. Maar voor al die mensen, waren de gesloten slagbomen dus flink schrikken. Lees hier verder.

Een privétoilet voor Joris

Met carnaval voor de deur trekken veel mensen er op uit om eens lekker de bloemetjes buiten te zetten. Maar voor Joris is dat zo makkelijk niet, omdat hij in een rolstoel zit en daardoor bijna nergens naar de wc kan. Maar zijn vriendengroep springt voor hem in de bres. Zij regelen een privétoilet op het Kerkplein voor hun vriend.Lees hier verder.

Gele Hesjes op de Grote Markt

De Gele Hesjes beweging groeide begin dit jaar flink aan populariteit. Ook in Breda trokken actievoerders in Gele Hesjes naar de Grote Markt. Zo werd het stadhuis met gele linten 'versierd'. Lees hier verder.

Brand bij de Kaarsenfabriek

De Kaarsenfabriek aan de Franse Akker is bij veel Bredanaars bekend vanwege de jaarlijkse open dag vlak voor kerstmis. Maar in februari slaat het noodlot toe. Er breekt brand uit in de fabriek. De brandweer rukt massaal uit om de fabriek te redden. Dat lukt deelt. Lees hier verder.