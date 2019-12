Jaaroverzicht 2/6: Van een afschrikwekkende moord tot de opening van de Foodhall

BREDA - Van 2019 was een veelbewogen jaar voor de stad. Er ware grote evenementen. Er gingen gebouwen naar de vlakte, en nieuwe panden verrezen. Er waren Bredanaars die bijzondere avonturen beleefden. Er waren hartverwarmende initiatieven. Maar ook afschuwelijke misdaden. Wij blikken terug aan de hand van een aantal veelgelezen nieuwsartikelen. Vandaag maart en april.

De optocht trotseert de wind

Het was de maandag van carnaval even spannend. De wind huilde door de stad, de regen sloeg tegen de ramen. Het KNMI kondigde Code Geel af. Zou de optocht wel doorgaan? Of stevende Kielegat af op het scenario van 2016, toen Breda met halfvasten naar de optocht ging en er een tweede carnaval ontstond? Gelukkig bleek dat niet het geval. De optocht ging door. Lees hier verder.

Overval op juwelier

Het team van juwelier House of Pertijs kreeg in maart de schrik van haar leven toen vier gewapende overvallers in de zaak stonden. Eén personeelslid liep een hoofdwond op bij de overval. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Lees hier verder.

Tekst gaat verder onder de foto.

Storm trekt over Breda

Op de Parkstraat is een zeer grote tak van een boom afgewaaid. Deze is terecht gekomen op een aantal geparkeerde auto's. Op de Heerbaan is een gehele boom omgewaaid. Op 10 maart stromen de meldingen bij de meldkamer binnen. De storm houdt flink huis in Breda en zorgt voor veel schade. Lees hier verder.

Moord op Ger van Zundert

De moord op Ger van Zundert schokt in april heel Nederland. Hij komt op een afschuwelijke manier om het leven. In een garagebox aan de Sparrenweg wordt Van Zundert vastgebonden en in brand gestoken. Een dag later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Lees hier verder.

Flitsbusjes zorgen voor ‘soap’ zuidelijke rondweg

Eerst zette de gemeente een hoge struik neer, om beschut te kunnen flitsen langs de Zuidelijke Rondweg. Maar een Bredanaar met een heggenschaar stak een stokje voor dat plan. De politie liet zich echter niet zo makkelijk kennen, en kwam met een alternatief. Lees hier verder.

Foodhall opent de deuren

Sinds april is er voor iedere Bourgondische Bredanaar nóg meer keuze als het gaat om uit eten gaan. De Foodhall Breda werd geopend; Achttien verschillende keukens onder één dak. Lees hier verder.