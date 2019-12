Jaaroverzicht 3/6: Van Undercover in het Ginneken tot pijnlijke degradatie

BREDA - Van 2019 was een veelbewogen jaar voor de stad. Er ware grote evenementen. Er gingen gebouwen naar de vlakte, en nieuwe panden verrezen. Er waren Bredanaars die bijzondere avonturen beleefden. Er waren hartverwarmende initiatieven. Maar ook afschuwelijke misdaden. Wij blikken terug aan de hand van een aantal veelgelezen nieuwsartikelen. Vandaag mei en juni.

Degradatie NAC

Degradatie. Het is waar de supporters van NAC het hele seizoen al bang voor waren. En in mei wordt het realiteit. NAC degradeert direct uit de eredivisie en moet zich komend seizoen gaan bewijzen in de Keuken Kampioen Divisie. Lees hier verder.

Ongeval Ploegendienst

Het filmpje van het ongeval tijdens Ploegendienst bij de Galderse Meren ging op internet al snel heel het land door en choqueerde flink. Een bezoekster van het festival ging er van de tokkelbaan, maar na nog geen meter brak de zekering. Lees hier verder.

Opnames Undercover in het Ginneken

De huiskamer van Ronald stond op 27 mei al vroeg helemaal op zijn kop. De crew van de Netflix-serie Undercover stond al om 6.30 uur op de stoep met vrachtwagens vol met spullen voor de opnames. Ook in de wijk en bij de Koepel werd gefilmd voor de populaire serie. Lees hier verder.

De eikenprocessierups is ook in Breda een plaag

De eikenprocessierups blijkt dit jaar meer dan ooit een 'terror-rups'. Breda kreeg tot en met half juni al 837 meldingen, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. Het aantal rupsen in de stad is volgens wethouder Greetje Bos zelfs drie tot vier keer zoveel. Lees hier verder.

BAAI opent als hotspot aan het water

Een zeecontainer als bar, loungebanken op het talud, strandstoelen en picknicktafels met op de achtergrond relaxte muziek. Dat is Baai, op de hoek van de Markkade. Beter bekend als de plek waar de afgelopen 37 jaar jachthaven De Werve gevestigd was. De nieuwe onderneming biedt Breda een unieke hotspot aan het water. Lees hier verder.