Jaaroverzicht 4/6: van het bezoek van Maxima tot duizenden euro's voor #Doessouf

BREDA - Van 2019 was een veelbewogen jaar voor de stad. Er ware grote evenementen. Er gingen gebouwen naar de vlakte, en nieuwe panden verrezen. Er waren Bredanaars die bijzondere avonturen beleefden. Er waren hartverwarmende initiatieven. Maar ook afschuwelijke misdaden. Wij blikken terug aan de hand van een aantal veelgelezen nieuwsartikelen. Vandaag juli en augustus.

Koningin Maxima bezoekt Eet met je Hart

Hoog bezoek voor Eet met je Hart. De winnaar van het appeltje van Oranje kreeg in juli bezoek van koningin Maxima. In Oncle Jean in het Ginneken werd de koningin ontvangen en ging ze in gesprek met de ouderen.

Steekincident Haven

Opnieuw wordt het uitgaansgebied opgeschrikt door een steekincident. Een 28-jarige man overlijdt, nadat hij op de Tolbrugstraat werd gestoken. De politie kan een 31-jarige verdachte aanhouden.

Soufiane maakt indruk aan tafel bij Art

De Bredase Soufiane brengt deze zomer veel positiviteit naar Breda. Met zijn aanstekelijke vrolijkheid schuift hij aan bij Zomer met Art om te vertellen over #Doussouf. Dat is de actie die opgezet is om geld in te zamelen voor onderzoek naar de zeldzame ziekte waaraan Soufiane lijdt.

Liefde in de trein

Het kan je natuurlijk overkomen: iemand ontmoeten in de trein die je heel leuk lijkt, maar hem vervolgens uit het oog verliezen. Het gebeurde ook Sabine Maes. Zij plaatste een oproepje op Facebook over een man die ze ontmoette op station Breda. Dat bericht werd tot haar eigen verbazing binnen de kortste keren maar liefst 1600 keer gedeeld. En met succes.

Het overlijden van Megan

De dood van Megan raakte heel Nederland. Het vijftienjarige meisje werd door een klasgenootje neergestoken in haar eigen woning aan de Bilderdijk. Een zwarte dag voor Breda.