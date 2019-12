Jaaroverzicht 5/6: Bredase is de mooiste van Nederland en 75 jaar bevrijding

BREDA - Van 2019 was een veelbewogen jaar voor de stad. Er ware grote evenementen. Er gingen gebouwen naar de vlakte, en nieuwe panden verrezen. Er waren Bredanaars die bijzondere avonturen beleefden. Er waren hartverwarmende initiatieven. Maar ook afschuwelijke misdaden. Wij blikken terug aan de hand van een aantal veelgelezen nieuwsartikelen. Vandaag september en oktober.

Steekincident Argusvlinder

Het steekincident aan de Argusvlinder schokt heel Breda. Een man steekt daar onverwacht in op een groepje jongeren. Drie daarvan raken gewond. Eén zo ernstig, dat hij meteen naar het ziekenhuis in Rotterdam wordt gebracht. Lees hier verder.

De mooiste van Nederland

De mooiste tiener van Nederland komt uit Prinsenbeek. Josephine Onderdonck sleepte als eerste Brabander ooit de titel Miss Teen of the Netherlands binnen. En dat betekent dat zij ons land volgend jaar mag vertegenwoordigen bij de internationale wedstrijd in Guatemala. "Ja, dat is echt ongelofelijk", vertelt Josephine enthousiast. Lees hier verder.

Nieuw systeem tegen jassendiefstal

Het is bijna iedereen wel eens overkomen: na een avondje stappen in Breda moet je zonder jas naar huis omdat deze gestolen is. En dat waren de Bredase Willem Pennings (25) en Dhargyäl van Oorschot (27) helemaal beu. Twee jaar geleden startten zij met het ontwikkelen van Kaplock: een versleutelde kapstok waarbij alleen jij je jas van het haakje kan halen. En nu hangt het systeem dan eindelijk in Breda. Lees hier verder.

Overlijden Thijs van der Molen

Thijs van der Molen is een icoon van Breda. Zijn overlijden zorgde dan ook voor veel emotionele reacties. Lees hier de prachtige column van Hennie van der Kar over Thijs.

75 jaar bevrijding in Breda

Het was fris buiten, maar het zonnetje straalde toen koning Willem-Alexander aankwam in Breda om 75 jaar bevrijding te vieren. Het Ereveld aan de Ettensebaan was de eerste stop van de dag. Mensen stonden rijendik klaar om een glimp op te vangen van de koning. Lees hier verder.