Populariteit crowdfunding blijft enorm: Vijf bijzondere Bredase initiatieven in 2019

BREDA - In 2019 gaven Bredanaars weer massaal aan goede doelen. En niet alleen landelijke of internationale, maar juist ook aan goede doelen die heel dichtbij komen. Via crowdfunding werden er dit jaar weer talloze initiatieven opgestart om mooie doelen te bereiken. Van geld ophalen voor een behandeling voor een ziekte, tot geld om persoonlijke dromen uit te laten komen. Wij zetten er vijf voor je op een rij.

Doessouf

Het verhaal van Soufiane raakte dit jaar veel Bredanaars. De positieve Bredanaar verloor al meerdere familieleden aan de erfelijke ziekte, waar hij zelf ook aan lijdt. Maar in plaats van bij de pakken neerzitten, besloot Soufiane juist om vol energie te gaan voor #Doessouf: de inzamelingsactie die mede dankzij zijn vrienden en collega's tot stand kwam. Zijn doel: geld op halen voor onderzoek naar de behandeling van SCA-type 2. Ook al is dat voor hemzelf waarschijnlijk te laat.

Duikbootthriller

De Bredase filmmaker Roel weet precies wat hij wil. Zijn grote droom: het realiseren van zijn eigen thriller. Hij schreef het verhaal, dat hij baseerde op de Deense buikbootmoord, en startte een crowdfunding om zijn plan te financieren. Met veel succes. Afgelopen maand ging zijn trailer in premiere.

Lisan

De Bredase tiener Lisan lijdt aan de chronische ziekte van Lyme. Nadat dokter in Nederland waren uitbehandeld, lag al haar hoop op een behandeling in Duitsland. Daar zijn doktoren veel verder in de behandeling van de ziekte die Lisan futloos en oververmoeid maakt. Onder andere haar oude school zette zich actief in om geld in te zamelen via een sponsorloop. En de crowdfunding kreeg veel aandacht onder Bredanaars. Dankzij de vele donaties, kon Lisan afreizen naar Duitsland voor de behandeling die ze zo hard nodig heeft.

Frontaal

Echt een normale crowdfunding is het niet. Maar bijzonder is hij zeker wel. Via crowdfunding haalde brouwerij Frontaal binnen no-time de benodigde tonnen binnen om verder uit te kunnen breiden. Investeerders stonden duidelijk in de rij om zich aan te sluiten bij het initiatief.

Afscheid Thijs

Het afscheid van Thijs van der Molen dit jaar was voor veel Bredanaar emotioneel. Hij was een Bredaas icoon en een held van NAC. Maar al snel na zijn overlijden bleek dat hij waarschijnlijk een armengraf zou krijgen. Dat liet Breda echter niet gebeuren. Veel mensen doneerden, om Thijs zo het waardige afscheid te geven wat hij verdiende.