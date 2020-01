Vijftien jaar Zuiderlicht: 'Ongelofelijk hoe snel het is gegaan'

BREDA – Zuiderlicht, het centrum voor Bewust leven, bestaat vijftien jaar. En dat laat oprichter Inge Voeten niet onopgemerkt voorbij gaan. Het wordt gevierd met een jubileumweekend vol activiteiten. "Ongelofelijk hoe snel deze vijftien jaar voorbij zijn gegaan", vertelt Voeten.

Honderden mensen waren vijftien jaar geleden aanwezig bij de feestelijke opening van Zuiderlicht. "We lieten ballonnen de lucht in en spraken de intentie uit dat we hoopten dat Zuiderlicht een prachtig, florerend centrum zou worden wat veel mensen zouden weten te vinden, een plek waar mensen hun ziel konden openen", herinnert Voeten zicht. "Nou dat is het geworden!"

Het centrum, wat gevestigd is in een prachtig monumentaal pand in de Kloosterlaan, biedt ruimte aan een grote groep docenten en therapeuten die consulten, trainingen en opleidingen aanbiedt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn en spiritualiteit. Jaarlijks trekt het centrum duizenden bezoekers uit het hele land.

De aftrap van het lustrumweekend gebeurt door auteur Geert Kimpen. Geert komt op vrijdagavond 10 januari naar Breda voor het verzorgen van een bijzondere interactieve avond/ lezing: De Tomtom van je Ziel. Aansluitend organiseert Zuiderlicht een groot feest. Op zaterdagavond 11 januari verzorgt spiritueel meester Naropa een Satsang-avond in Zuiderlicht. Sluitstuk van het lustrumweekend is de extra feestelijke open dag en spirituele beurs op zondag 12 januari. Meer weten over het volledige programma? Ga naar www.zuiderlichtbreda.nl

